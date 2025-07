Apple aggiorna il design Liquid Glass di iOS 26 per migliorare la leggibilità, ora è meno trasparente

Apple ha recentemente risposto alle critiche ricevute sul design del suo Liquid Glass, introducendo significative modifiche con la terza beta per sviluppatori di iOS 26. Questo aggiornamento rappresenta un chiaro segnale dell’impegno dell’azienda nel bilanciare estetica e funzionalità, dopo che il design trasparente originale aveva sollevato problemi di leggibilità dellìinterfaccia tra gli utenti.

Il linguaggio visivo di Liquid Glass, presentato durante la WWDC 2025, si distingueva per superfici trasparenti che interagivano dinamicamente con gli sfondi. Tuttavia, questa scelta stilistica ha mostrato limiti pratici, in particolare nel Control Center, dove le icone sovrapposte in trasparenza creavano confusione visiva e rendevano difficile la navigazione. Gli utenti hanno rapidamente segnalato queste problematiche, costringendo Apple a rivedere il suo approccio.

Apple opta per un compromesso

Con l’ultimo aggiornamento, Apple ha optato per un compromesso che privilegia la funzionalità: i menu ora presentano una minore trasparenza, mentre le superfici satinate migliorano significativamente la leggibilità. Questo cambiamento non solo risolve i problemi pratici, ma mantiene anche l’essenza innovativa del design trasparente. I confronti tra la versione originale e quella aggiornata evidenziano chiaramente l’impegno dell’azienda nell’ascoltare il feedback degli utenti e nel migliorare continuamente i propri prodotti.

L'opacità ancora non è uniforme

Nonostante i progressi, l’opacità non è ancora uniformemente implementata in tutte le applicazioni del sistema operativo. Questo suggerisce che ulteriori perfezionamenti arriveranno prima del rilascio ufficiale di iOS 26, previsto nei prossimi mesi. L’approccio iterativo di Apple riflette la sua volontà di adattarsi alle esigenze della community, mantenendo un equilibrio tra innovazione estetica e praticità d’uso.

Apple ascolta i feedback?

Questo episodio rappresenta un esempio di come Apple affronti le sfide legate al design, dimostrando una notevole capacità di evoluzione. L’introduzione di Liquid Glass e le sue successive modifiche evidenziano un approccio centrato sull’utente, dove l’esperienza quotidiana è posta al centro delle decisioni progettuali. Questo non solo rafforza la fiducia degli utenti, ma sottolinea anche il ruolo cruciale del feedback nella definizione di prodotti di successo.