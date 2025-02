Appello delle agenzie di cybersecurity: aggiornate i sistemi di rete

Le autorità di cybersecurity di cinque paesi (Regno Unito, Australia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti) hanno recentemente pubblicato un documento con linee guida rivolte ai produttori di dispositivi di rete, sollecitandoli a migliorare la visibilità forense per facilitare il lavoro degli esperti di sicurezza nella rilevazione e nell'analisi degli attacchi informatici. Dispositivi come firewall, router, VPN, server e dispositivi IoT sono spesso obiettivi privilegiati di attacchi hacker, che possono provenire da gruppi statali o da organizzazioni criminali.

Molti di questi dispositivi, purtroppo, mancano di soluzioni efficaci per il rilevamento e la risposta alle minacce, come le tecnologie di Endpoint Detection and Response (EDR). Di conseguenza, diventano un punto di ingresso ideale per gli attaccanti, che possono approfittare delle vulnerabilità per infiltrarsi nelle reti aziendali.

Oltre a ciò, spesso non sono previsti aggiornamenti regolari del firmware, mancano di sistemi di autenticazione robusti e presentano vulnerabilità insite nei default di configurazione. Questi fattori li rendono particolarmente suscettibili agli attacchi.

Un'iniziativa volta a rafforzare la consapevolezza della sicurezza informatica

Nel documento, le agenzie di cybersecurity hanno sottolineato l'importanza di implementare funzionalità avanzate di logging e forensics all'interno dei dispositivi di rete. Tali funzioni sono fondamentali per consentire ai professionisti della sicurezza di monitorare in modo più efficiente le attività sospette e condurre indagini approfondite in caso di intrusione. Senza questi strumenti, è più difficile tracciare e prevenire gli attacchi che potrebbero compromettere le infrastrutture critiche.

Gli ultimi anni hanno visto un aumento significativo degli attacchi informatici mirati ai dispositivi di rete. Gruppi come Velvet Ant, sostenuti dallo stato cinese, sono riusciti a sfruttare vulnerabilità in prodotti di aziende di primissimo piano come Cisco, Palo Alto e Ivanti. Questo scenario ha ulteriormente evidenziato la necessità di adottare misure di sicurezza più rigorose per proteggere la rete globale.

Questa iniziativa rappresenta un passo importante nel rafforzare la sicurezza informatica a livello mondiale, incoraggiando i produttori a migliorare la protezione dei loro dispositivi e a collaborare con le agenzie di cybersecurity per garantire la sicurezza delle infrastrutture vitali. Un impegno collettivo è cruciale per fronteggiare le minacce sempre più sofisticate e pervasive che caratterizzano l'attuale panorama digitale.