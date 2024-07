Antivirus e performance del sistema: i miti da sfatare

Quando si parla di antivirus, alcuni utenti iniziano a sudare freddo, preoccupati che il loro computer si trasformi in un bradipo digitale. Ma è davvero così? Vediamo insieme i principali miti da sfatare su antivirus e performance del sistema.

Antivirus vs bradipo digitale: miti e performance del sistema

Uno dei miti più diffusi è che l'antivirus rallenti il computer in modo insopportabile. La verità è che programmi come Norton 360 non solo garantiscono sicurezza, ma sono anche progettati per essere leggeri e efficienti. Norton 360 offre tre piani (Standard, Deluxe e Advanced), ognuno con caratteristiche specifiche che non compromettono la velocità del sistema.

Facciamo chiarezza su un altro mito comune: "Un antivirus gratuito è buono quanto uno a pagamento". La verità è che se vuoi una protezione completa, specialmente contro il temuto malware polimorfico, dovrai investire in un software di qualità come Norton. Le versioni gratuite spesso mancano di funzionalità essenziali e non offrono gli stessi livelli di protezione e sostegno in caso di problemi seri.

Parallelamente, c'è chi pensa che "Disattivare l'antivirus migliorerà le prestazioni del PC". Sì, perché navigare senza cinture di sicurezza in autostrada è un'ottima idea! Disattivare l’antivirus non solo espone il tuo dispositivo ai pericoli del web, ma può anche causare rallentamenti dovuti a infezioni che potrebbero essere evitate.

I piani Norton 360

Detto questo, guardiamo più nel dettaglio i piani di Norton 360:

Standard: protegge da virus, malware e ransomware. Include anche una VPN per una connessione privata e un password manager per gestire in sicurezza le tue credenziali. Il pacchetto offre anche 10 GB di backup nel cloud , il tutto per soli 2,50 euro al mese per 12 mesi . Perfetto per un singolo dispositivo.

protegge da virus, malware e ransomware. Include anche una per una connessione privata e un per gestire in sicurezza le tue credenziali. Il pacchetto offre anche , il tutto per soli . Perfetto per un singolo dispositivo. Deluxe: oltre alle funzionalità del piano Standard, offre Protezione minori e monitoraggio del Dark Web . Include anche 50 GB di backup nel cloud e copertura per fino a 5 dispositivi . Tutto questo a 2,92 euro al mese per 12 mesi .

oltre alle funzionalità del piano Standard, offre Protezione minori e . Include anche e copertura per . Tutto questo a . Advanced: questo piano aggiunge assistenza per il ripristino dell'identità e il servizio di Social Media Monitoring. Offre un impressionante 200 GB di backup nel cloud e protegge fino a 10 dispositivi. Prezzo? Solo 3,75 euro al mese per 12 mesi.

Se la prossima volta che qualcuno ti dice che gli antivirus rallentano sempre il computer, fagli leggere questo articolo e mettilo, finalmente, tranquillo. Norton 360 non solo protegge il tuo dispositivo ma migliora la performance del sistema.

