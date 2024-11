Antivirus e oltre: protezione e privacy in un'unica soluzione a 3,75€

Un buon antivirus non è più sufficiente per difendersi dalle minacce online e mantenere i propri dati personali al sicuro. La soluzione ideale è servirsi di una piattaforma completa, che racchiuda in un unico pacchetto quante più funzionalità possibili. Tra queste, una delle migliori è Norton 360 Advanced, il piano più avanzato delle nuove soluzioni di sicurezza targate Norton.

Advanced di Norton 360 include un pluripremiato antivirus e un servizio VPN illimitato, oltre al monitoraggio del dark web, l'opzione Social Media Monitoring per la sicurezza dei propri account social e un team di supporto per ripristinare la propria identità digitale in caso di furto. Con l'ultima offerta è possibile attivare il piano annuale a 3,75 euro al mese, scontato del 66% rispetto al prezzo di listino.

La promozione con il 66% di sconto sul piano di 12 mesi è disponibile su questa pagina del sito ufficiale Norton.

Le caratteristiche chiave del piano Norton 360 Advanced

Con il nuovo piano avanzato di Norton 360 ci si assicura una protezione dalle minacce già conosciute e quelle nuove, al fine di difendere le informazioni riservate e quelle finanziarie quando si effettua l'accesso online. Un'altra funzionalità interessante è il backup del PC nel cloud, che permette di salvare documenti di lavoro e qualsiasi altro tipo di file come misura preventiva contro attacchi ransomware, furti e guasti del disco.

La soluzione di Norton include inoltre un servizio VPN premium, per una navigazione in completo anonimato e senza tracciamento delle proprie attività sul web.

Ci sono poi tutta una serie di servizi utili come Social Media Monitoring per salvaguardare i propri account social, Assistenza per il ripristino dell'identità e Assistenza in caso di furto del portafoglio.

I dettagli completi sull'ultima offerta per il piano Norton 360 Advanced sono consultabili su questa pagina del sito Norton.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.