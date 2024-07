Anti-phishing: perché ti serve?

Per proteggere i tuoi dispositivi dai cybercriminali, serve un anti-phishing efficace. Con tante altre minacce in agguato su Internet, avere un sistema antivirus potente è essenziale. E qui entra in campo Bitdefender. Questa soluzione, usata in tutto il mondo, è una delle migliori quando si tratta di difendere la propria privacy.

Le tre versioni anti-phishing di Bitdefender

Bitdefender offre agli utenti tre diverse versioni del suo antivirus. Parliamo di Antivirus Plus, Internet Security e Total Security. Ognuna di queste versioni ha un prezzo scontato del 50%, quindi puoi proteggerti risparmiando. Con Antivirus Plus, per soli 19,99 euro l'anno, puoi proteggere fino a tre dispositivi Windows.

Il salto di qualità lo ottieni con Internet Security, anch'esso installabile su tre dispositivi Windows, ma con qualche soluzione di sicurezza in più. Il prezzo? 32,49 euro per un anno. Poi c'è Total Security: questo pacchetto è compatibile con Windows, macOS, Android e iOS, e può proteggere fino a cinque dispositivi. Il tutto a 42,49 euro all'anno.

Inoltre è disponibile la VPN Premium di Bitdefender, che puoi aggiungere a tutti i pacchetti pagando 34,99 euro all'anno. Così potrai navigare lontano dagli occhi indiscreti dei cybercriminali. Non ci sono vincoli di rinnovo, quindi puoi scegliere liberamente di continuare o no.

Ma perché dovresti davvero considerare Bitdefender? Non solo per i prezzi irresistibili, ma per la protezione completa che offre contro le sempre più sofisticate minacce online. Con il phishing che diventa sempre più difficile da individuare, avere un alleato di qualità come Bitdefender diventa indispensabile.

Per approfittare della promozione attuale, non devi far altro che visitare il sito ufficiale di Bitdefender e scegliere la versione dell'antivirus che più si adatta alle tue esigenze. Investire in un anti-phishing non è mai stato così semplice e conveniente. Non rischiare di incappare in truffe virtuali che potrebbero causare disastri. Ora hai gli strumenti per difenderti efficacemente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.