Anthropic rilascia Claude 3.5 "Sonnet"

Anthropic ha ufficializzato il lancio di Claude 3.5 "Sonnet", prima versione della famiglia di LLM (Large Language Model) appartenenti al ramo 3.5. Come sottolineato dai portavoce della compagnia, questo aggiornamento si è dimostrato superiore a diversi competitor nonché al precedente Claude 3 "Opus". È quindi pronto per la distribuzione, anche in ambito industriale.

L'ultima release del modello generativo è accessibile gratuitamente tramite Web browser e il sito Web Claude.ai. Quest'ultimo consente di utilizzare il chatbot del progetto che viene spesso indicato come la migliore alternativa a ChatGPT. Gli utenti Apple possono sfruttare anche l'applicazione per il sistema operativo mobile iOS mentre, per ora non esiste invece una variante per i dispositivi Android. Chiaramente gli abbonati alle formule Claude Pro e Team godranno di prestazioni più elevate e funzionalità aggiuntive.

Per quanto riguarda le interfacce di programmazione, le API del servizio prevedono un costo di tre dollari per milione di token in input e di 15 dollari per milione di token in output. La finestra di contesto è pari a 200 mila token. La piattaforma è disponibile anche tramite Amazon Bedrock e Vertex AI di Google Cloud.

Claude 3.5 "Sonnet" è stato implementato per stabilire dei nuovi standard di riferimento per quanto riguarda il ragionamento a livello di laurea magistrale (GPQA, Graduate-Level Google-Proof Q&A), la conoscenza a livello di laurea triennale (MMLU, Massive Multitask Language Understanding) e la competenza nella programmazione. Per quest'ultimo punto è stato effettuato il benchmark HumanEval che si basa appunto sulla code generation.

