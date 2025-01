Anno nuovo, lingua nuova? Con Mondly puoi imparare fino a 41 lingue

Se tra i buoni propositi per il nuovo anno c'è anche quello di imparare una lingua straniera, segnaliamo una delle offerte più interessanti delle ultime settimane: il 96% di sconto sul piano a vita di Mondly, la piattaforma online di apprendimento delle lingue straniere premiata come migliore nuova app e app dell'anno da Apple e Facebook.

Con il piano a vita dell'app Mondly, in offerta a 89,99 euro, si ha accesso alle lezioni di tutte le 41 lingue disponibili all'interno della piattaforma. Tra queste vi sono l'inglese, lo spagnolo, il francese, il tedesco, il russo, il cinese, il giapponese, il coreano e il turco.

Imparare una nuova lingua straniera con Mondly

Gli oltre 150 milioni di download dell'app testimoniano il successo a livello internazionale conseguito da Mondly negli ultimi anni. Il merito è da attribuire soprattutto all'innovativo metodo di studio, che tra le altre cose pone il focus non più sulle singole parole come avveniva in passato ma sulle frasi di uso comune.

Tale cambio di paradigma fa sì che gli studenti imparino molto più velocemente frasi che possono tornare utili durante le conversazioni di tutti i giorni, dunque non c'è da sorprendersi più di tanto se un utente che studia attraverso questa app riesce a prendere parte a conversazioni reali nella nuova lingua nel giro di pochi giorni.

Inoltre, è importante menzionare anche la collaborazione tra l'applicazione e madrelingua professionisti. Il loro supporto è indispensabile su un aspetto specifico, quello relativo alla pronuncia e all'accento.

Per aderire all'ultima offerta di Mondly, che propone il 96% di sconto sul piano a vita, è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito ufficiale Mondly. L'app in questione è scaricabile gratuitamente sia sui dispositivi Android che su iPhone.

