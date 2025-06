Android Studio "Narwhal": arriva l'Agent Mode

Il team di Google ha presentato un nuovo, rilevante aggiornamento dedicato agli sviluppatori che operano nell'ecosistema di Android. Si tratta dell'integrazione dell'Agent Mode, l'assistente AI basato su Gemini, nella versione Canary di Android Studio Narwhal.

Questa novità rappresenta un'evoluzione notevole rispetto alle interazioni testuali che sono state disponibili fino ad ora grazie a Gemini. Si ha infatti un supporto molto più avanzato per le attività di sviluppo multi-step su progetti particolarmente articolati.

Cosa può fare l'Agent Mode su Android Studio "Narwhal"

A differenza del precedente supporto AI che si limitava a fornire dei suggerimenti per la scrittura e il completamento del codice, l'Agent Mode sfrutta l'intero contesto del progetto, accede direttamente ai file e li modifica all'interno dell'IDE. Gli sviluppatori possono così descrivere degli obiettivi specifici in linguaggio naturale, come la generazione dei test, il refactoring su più file o l'aggiunta del supporto al tema scuro. Di conseguenza il sistema genererà un piano d'azione dettagliato che potrà essere eseguito passo passo con possibilità di revisione e feedback continui.

Un'altra novità è l'integrazione con strumenti esterni tramite lo standard MCP (Model Context Protocol) che permette, ad esempio, di creare pull request direttamente da Android Studio. Attualmente è disponibile solo stdio ma Google prevede di introdurre il supporto ad HTTP Streamable e a risorse esterne con i prossimi aggiornamenti del progetto.

Disponibile anche con la versione gratuita

L'uso della modalità Agente è possibile anche con la versione gratuita di Gemini ma con delle finestre di contesto limitate. Per sfruttare al massimo le capacità del sistema è quindi consigliabile l'upgrade alla versione Gemini 2.5 "Pro" che supporta elaborazioni fino ad un milione di token.

Parliamo di una funzionalità ideale per le attività più ripetitive e dispendiose in termini di tempo che permette agli sviluppatori di dedicarsi a compiti più creativi. Trattandosi di una versione preliminare potrebbe essere comunque possibile registrare dei malfunzionamenti. Tra i problemi già segnalati, è in fase di correzione, vi sarebbero delle difficoltà nell'interazione con strumenti esterni e nella modifica dei file.