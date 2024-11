Android semplifica l'accesso ai Wi-Fi pubblici con le Custom Tabs

Connettersi a una rete Wi-Fi pubblica è una pratica comune quando si è fuori casa, ma spesso il processo di accesso può risultare complicato. Di solito, una volta effettuata la connessione, si viene automaticamente indirizzati a una pagina di autenticazione chiamata captive portal.

Attualmente, questa pagina di login si apre utilizzando l'applicazione Android System WebView, un sistema che non permette l'uso della funzione di compilazione automatica delle credenziali salvate. Di conseguenza, gli utenti sono costretti a digitare manualmente nome utente e password, il che può essere scomodo, specialmente su dispositivi mobili.

Google sta lavorando per migliorare questo aspetto, grazie a un aggiornamento che porterà i captive portal a essere visualizzati all'interno delle Android Custom Tabs. A differenza dell'Android System WebView, le Custom Tabs offrono una finestra di navigazione simile a quella del browser predefinito, con accesso completo alle funzionalità di autocompletamento.

Che cosa implicano le Custom Tabs?

Questo significa che, in futuro, quando ci si collegherà a una rete Wi-Fi pubblica, il dispositivo sarà in grado di suggerire automaticamente le credenziali di accesso già salvate, rendendo il processo molto più rapido e agevole. Per ora, questa nuova funzionalità è disattivata di default, ma dovrebbe essere presto disponibile per gli utenti.

Le Android Custom Tabs, pur non visualizzando completamente i contenuti all'interno delle app come fanno le WebView, offrono vantaggi significativi. Queste includono l'accesso alle password memorizzate, alle sessioni di navigazione attive, agli indirizzi salvati e ai metodi di pagamento, rendendole uno strumento ideale per gestire le pagine di login dei captive portal. Al contrario, l'Android System WebView, attualmente utilizzata per questo scopo, non dispone di queste opzioni avanzate.

Anche se l'aggiornamento renderà più semplice accedere a una rete Wi-Fi pubblica, è sempre consigliabile fare attenzione quando si utilizzano queste connessioni. Le reti pubbliche sono spesso poco sicure e vulnerabili a diversi rischi informatici. Pertanto, è meglio evitare di effettuare operazioni sensibili, come accedere al proprio conto bancario o inserire dati personali, mentre si è connessi a una rete Wi-Fi di questo tipo.