Android: nuovo malware scaricato 2 milioni di volte

Su Android la prudenza non è mai troppa, questo è un dato di fatto. A dimostrazione della cosa, vi è la recente scoperta fatta da Dr. Web, che ha appunto informato di aver avvistato un nuovo tipo di malware su app che per un certo periodo di tempo sono state distribuite anche tramite il Google Play Store.

Android: app malware con 2 milioni di download

Successivamente alla segnalazione, le app malevole sono state rimosse, ma il dato sconcertate è che prima che ciò accade sono state scaricate oltre 2 milioni di volte, promosse come strumenti utili e ottimizzatori di sistema.

Le app incriminate entrano in azione richiedendo permessi specifici agli utenti, andando poi a provocare rallentamenti, distribuendo pubblicità e peggiorando l’esperienza d’uso in generale.

Una delle app coinvolte, che da sola conta circa 1 milione di download, è TubeBox. L'app promette premi monetari per chi riproduce video e pubblicità sullo smartphone, ma in realtà la promessa non viene mai mantenuta e posto del premio in soldi l'utente riceve solo ed esclusivamente messaggi d’errore.

Tra le altre app coinvolte vi sono: Bluetooth device auto connect (1 milione di download), Bluetooth & Wi-Fi & USB driver (100.000 download), Volume, Music Equalizer (50.000 download) e Fast Cleaner & Cooling Master (500 download). Queste app ricevono comandi da Firebase Cloud Messaging che includono codice per caricare siti Web specifici, in modo da mostrare banner pubblicitari e assicurare entrate fraudolente agli sviluppatori.

Per evitare di esporre Android a rischi, è sempre bene installare un buon antivirus, come nel caso di Norton 360 Premium che viene pure proposto a prezzo scontato.

