Android Auto: strano bug aggiunge "Oh" nei messaggi WhatsApp

Android Auto sembra essere stato colpito da un bug piuttosto bizzarro. Alcuni utenti su Reddit (e altri forum) hanno riportato che la piattaforma aggiunge la parola “Oh” ogni volta che il sistema legge un messaggio WhatsApp ad alta voce. Ad oggi non è chiaro se si tratti di un bug di Android Auto correlato alla funzione di lettura ad alta voce o di qualcos'altro. Google Assistant su Android Auto offre una funzione di "lettura ad alta voce" che legge automaticamente il messaggio di testo in arrivo durante la guida. Gli utenti che hanno attivato Google Assistant, puoi lanciare questa funzione con il comando "Ehi Google, attiva la lettura automatica". Mentre legge il messaggio, Android Auto mette temporaneamente in pausa altri contenuti multimediali, riprendendo la riproduzione subito dopo.

Tuttavia, negli ultimi giorni, un gruppo di utenti di Android Auto ha riscontrato un problema per cui un "oh" inaspettato viene aggiunto al messaggio WhatsApp quando viene letto ad alta voce. Un utente di Reddit chiamato Grant_Son ha condiviso la sua esperienza in un thread. Secondo l’utente, questo bug si verifica ormai da circa due settimane, ma ancora non è stata trovata una soluzione.

Android Auto: problema riguarda anche Google Messages, Facebook e Teams

A quanto pare, il problema di Android Auto non sembra essere limitato a WhatsApp. Anche diversi altri utenti hanno fatto notare che Android Auto aggiunge l'indesiderato "Oh" ai messaggi in arrivo da Google Messages, Facebook e Teams. Proprio come WhatsApp, anche in questi casi la parola superflua viene inclusa alla fine del messaggio. Google deve ancora riconoscere il problema e al momento non è chiaro quale sia la causa principale di questo problema. Bisogna comunque notare che, sebbene molti utenti abbiano sottolineato di aver riscontrato questo problema per alcune settimane, stranamente, il problema non è stato sollevato da nessuno sui forum di supporto di Google, almeno per ora.