Android App Bundle: su Android TV e Google TV dal 2023

Nell’estate del 2021, Google ha introdotto il formato Android App Bundle (AAB) e lo ha implementato come nuovo standard su smartphone e tablet Android al posto del ben più classico APK. La stessa sorte toccherà tra non molto pure ad Android TV e Google TV. Stando infatti a quanto comunicato da “big G” nelle scorse ore, ciò avverrà a partire da maggio 2023.

Android App Bundle: da maggio 2023 sarà il nuovo standard su smart TV

A rendere nota la notizia è stato Josh Wentz del team Product Management di Google TV. Il preavviso di sei mesi è necessario per gli sviluppatori per riconfezionare le loro applicazioni al fine di ridurre l’ingombro di archiviazione del 20% circa. A detta di Wentz, però, potrebbero bastare circa 3 giorni per completare tale processo. Le app che non saranno convertite per tempo utile potrebbero non risultare più visibili sulle smart TV.

Sulla base delle modifiche in programma, le app per smart TV disporranno di un pulsante di archiviazione e disarchiviazione utile per recuperare memoria sul dispositivo. In questo modo, le oltre 10.000 app ora disponibili per il sistema operativo Android TV potranno essere adoperate con maggiore facilità sugli apparecchi televisivi.

Al riguardo, il colosso di Mountain View ha fatto presente che attualmente ci sono migliaia di app per Android TV, ma purtroppo non è possibile installare tutte quelle desiderate a causa di limitazioni a livello hardware, in quanto molti smart TV dispongono solo di 8 GB di storage. Di conseguenza, andando a sfruttare Android App Bundle il problema verrebbe risolto in modo ineccepibile.