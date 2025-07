Android 16 sta causando una serie di lag e rallentamenti sui Google Pixel

Il recente aggiornamento a Android 16 sui dispositivi Google Pixel ha sollevato una serie di preoccupazioni tra gli utenti. Nonostante le aspettative di un'esperienza fluida e migliorata, molti possessori di Pixel di sesta generazione e successivi stanno segnalando problemi di performance. In particolare, si osservano dei lag e dei rallentamenti nell'interfaccia utente e una reattività complessivamente inferiore rispetto alle versioni precedenti del sistema operativo.

Il lag della schermata di blocco

Un problema particolarmente diffuso riguarda il lag della schermata di blocco. Numerosi utenti lamentano una lentezza nella riattivazione dello schermo e nell'accesso alla schermata di blocco, rendendo l'uso quotidiano del dispositivo meno soddisfacente. Questi inconvenienti non sembrano limitati alla versione stabile di Android 16, ma si riscontrano anche nella beta QPR1, suggerendo che la causa possa essere di natura strutturale piuttosto che legata a bug temporanei.

Soluzioni temporanee

Alcuni utenti hanno notato che un riavvio del dispositivo può migliorare temporaneamente la situazione, ma i problemi tendono a ripresentarsi dopo alcune ore di utilizzo. Questa situazione è particolarmente frustrante per chi utilizza il telefono come strumento principale per lavoro o attività personali, poiché ci si aspetta che un dispositivo premium offra un'esperienza senza intoppi.

Non ci sono dichiarazioni ufficiali

Al momento, Google non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito a questi problemi di Android 16. Tuttavia, gli esperti ritengono che il team di sviluppo stia lavorando a una patch correttiva per affrontare queste criticità. È probabile che un aggiornamento risolutivo venga distribuito nei prossimi mesi, migliorando la stabilità e le prestazioni del sistema operativo.

Va sottolineato che difficoltà di questo tipo non sono inusuali con l'introduzione di aggiornamenti principali dei sistemi operativi. Android 16 introduce numerose innovazioni che potrebbero richiedere ulteriori ottimizzazioni per adattarsi efficacemente all'hardware di diverse generazioni di dispositivi.

Per gli utenti che non hanno ancora effettuato l'aggiornamento, potrebbe essere prudente attendere il rilascio di correzioni prima di procedere. Coloro che invece hanno già aggiornato e riscontrano problemi possono contribuire alla loro risoluzione inviando segnalazioni dettagliate attraverso i canali ufficiali di Google.