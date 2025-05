Android 16: Google è al lavoro su una modalità Desktop per smartphone

La tecnologia sta ridefinendo il nostro modo di lavorare e vivere, e con Android 16, Google mira a portare questa trasformazione a un livello successivo. La nuova versione del sistema operativo, attualmente in fase beta, introduce una rivoluzionaria modalità Desktop che consente agli smartphone di funzionare come veri e propri computer portatili, aprendo nuove possibilità per la produttività in mobilità.

Test su un Google Pixel 8 Pro

Questa innovativa funzione è stata testata su un Google Pixel 8 Pro, mostrando risultati promettenti. Collegando il dispositivo a un monitor esterno tramite USB-C, l’interfaccia dello smartphone si trasforma automaticamente. In alto appare la barra di stato Android, mentre in basso una barra delle applicazioni personalizzabile, simile al menu Start di Windows, consente di fissare le app preferite per un accesso rapido. Gli utenti possono gestire finestre ridimensionabili e ancorarle ai lati dello schermo, ricreando un’esperienza utente familiare a quella di un computer desktop.

La competizione con Samsung DeX

In passato, le funzionalità Android per schermi esterni erano limitate all’utilizzo di app ridimensionabili. Tuttavia, con un aggiornamento rilasciato a marzo, Google ha introdotto un sistema di gestione dei display che facilita la navigazione tra smartphone e monitor. Questo rappresenta un passo avanti significativo verso una maggiore integrazione tra dispositivi mobili e strumenti di lavoro.

Nonostante i progressi, la modalità Desktop potrebbe non essere completamente pronta per il lancio ufficiale di Android 16. È possibile che venga introdotta gradualmente attraverso aggiornamenti successivi o che il suo rilascio venga posticipato ad Android 17. La sfida per Google sarà quella di competere con Samsung DeX, una tecnologia consolidata lanciata nel 2017 che consente agli smartphone Galaxy di funzionare come PC. Migliorare questa esperienza e renderla distintiva per l’ecosistema Android sarà cruciale per il successo della nuova funzionalità.

Ulteriori novità

Oltre alla modalità Desktop, Android 16 include miglioramenti nell’integrazione con app e dispositivi, come dimostrano le nuove opzioni per la condivisione di foto e dati medici. Tuttavia, è la modalità Desktop a rappresentare il cambiamento più significativo, ridefinendo il concetto di produttività mobile. Se implementata efficacemente, questa funzione potrebbe trasformare gli smartphone in strumenti di lavoro potenti, eliminando in molti casi la necessità di un computer portatile.