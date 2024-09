Android 15: la Beta 2 è stata rilasciata e presenta diversi bug

La versione Android 15 QPR1 Beta 2, rilasciata da Google lo scorso giovedì, ha introdotto un aggiornamento piuttosto ampio con diverse modifiche per gli utenti. Sebbene sia abbastanza stabile per l'uso quotidiano, non è priva di alcuni bug che possono compromettere l'esperienza d'uso.

Uno dei problemi principali riguarda la gestione degli screenshot sui dispositivi Pixel. Quando si cattura una schermata, l'anteprima nell'angolo inferiore destro non si illumina come dovrebbe e, toccandola, si apre direttamente l'editor Markup. Inoltre, non appare l'opzione "Promemoria" accanto a "Condividi", "Modifica" e "Cattura altro", e manca la notifica "Aggiunta a Screenshot".

A causa di ciò, il sistema non riconosce l'applicazione da cui proviene lo screenshot e, nel caso di Chrome, non mostra il collegamento profondo o l'URL della pagina catturata. Solo aprendo manualmente uno screenshot è possibile elaborarlo, anche se in alcuni casi, sorprendentemente, la funzione di elaborazione automatica sembra attivarsi durante la notte.

Problemi anche con la schermata di blocco

Tuttavia, nonostante questi problemi, l'app Screenshot funziona ancora correttamente per visualizzare tutte le immagini catturate sul dispositivo, permettendo di organizzarle in raccolte, aggiungere note e creare promemoria, ma senza l'ausilio dell'intelligenza artificiale.

Oltre a questi inconvenienti con gli screenshot, è stato riscontrato occasionalmente che alcune catture non vengano registrate correttamente, con un messaggio di avviso del sistema. Questo problema, comunque, si è verificato solo una volta ogni 2-3 giorni. Un altro bug riguarda la schermata di blocco. Dopo un riavvio, le scorciatoie rapide potrebbero non apparire correttamente finché non vengono riconfigurate nella sezione "Sfondo e stile".

Anche questo editor può presentare difetti, richiedendo talvolta un riavvio forzato attraverso le impostazioni dell'app. Infine, è stato rilevato un problema con l'apertura della fotocamera dalla schermata di blocco: quando si esce dall'app facendo swipe verso l'alto, la fotocamera o i controlli di Google Home possono riattivarsi inaspettatamente. La soluzione temporanea è chiudere le app facendo swipe dai bordi laterali.