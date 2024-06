Android 15 blinda i telefoni: la modalità Lockdown ferma gli hacker

Con l'arrivo di Android 15, Google ha introdotto una nuova funzionalità di sicurezza chiamata "Modalità Lockdown", progettata per proteggere i dispositivi dagli attacchi di "juice jacking" durante la ricarica in pubblico. Questa nuova opzione blocca completamente l'accesso ai dati USB, rendendo impossibile per gli hacker rubare informazioni o prendere il controllo del dispositivo.

Il juice jacking è un attacco informatico che sfrutta i cavi USB per iniettare malware o rubare dati da un dispositivo connesso. Questo tipo di attacco avviene spesso tramite stazioni di ricarica pubbliche, dove un hacker installa un cavo infetto. Una volta che il telefono della vittima è connesso, il cavo può trasferire dati dannosi al dispositivo, compromettendolo o inducendolo a compiere azioni indesiderate.

La Modalità Lockdown offre una soluzione semplice ma efficace a questo problema. Per attivarla, basta tenere premuto il pulsante di accensione del telefono e selezionare "Lockdown" nel menu che appare. Quando è attivata, la Modalità Lockdown disabilita immediatamente l'accesso ai dati USB, impedendo a qualsiasi dispositivo connesso di comunicare con il telefono. Questo rende impossibile per un hacker eseguire un attacco di juice jacking.

Un'ulteriore barriera di sicurezza e altri consigli

Nonostante la minaccia del juice jacking sia relativamente bassa, la Modalità Lockdown aggiunge un ulteriore livello di sicurezza per coloro che desiderano la massima protezione. Molti dispositivi Android moderni già includono protezioni contro questo tipo di attacco, come la richiesta di sblocco del telefono prima di consentire il trasferimento di dati USB. Tuttavia, la Modalità Lockdown fornisce una barriera aggiuntiva, utile soprattutto per chi utilizza frequentemente stazioni di ricarica pubbliche o gestisce dati sensibili sul proprio telefono.

È importante notare che la Modalità Lockdown non sarà disponibile su tutti i dispositivi Android 15. Per funzionare, questa funzione richiede che il produttore del dispositivo aggiorni il livello di astrazione hardware USB (HAL). Google non obbliga i produttori a implementare questo aggiornamento, quindi è possibile che alcuni dispositivi con Android 15 non supportino la Modalità Lockdown.

Se il vostro dispositivo non supporta Android 15 o la Modalità Lockdown, ci sono comunque alcune precauzioni che potete prendere per proteggervi dal juice jacking:

Evitare stazioni di ricarica pubbliche non sicure Utilizzare cavi USB di fiducia Installare un'app antivirus Mantenere il sistema operativo aggiornato