Amplia lo spazio con l'Hard Disk esterno Seagate Expansion da 2TB!

Con l'aumento dello spazio richiesto da giochi in digitale, film, musica, foto e così via, ma anche dalle installazioni di programmi, la necessità di avere più spazio a disposizione è aumentata esponenzialmente. Che siate giocatori, viaggiatori, o lavoratori, di sicuro questo problema vi si sarà posto di fronte un'infinità di volte. Per questo Seagate ci propone memorie esterne per tutti i gusti, come il Seagate Expansion da 2TB di cui vi parliamo, ora in offertissima!

Su Amazon infatti da oggi puoi acquistare in offerta l'Hard Disk esterno Seagate Expansion 2TB a soli 66€, con uno sconto del 23% sul prezzo di listino e un risparmio di circa 19€ per te!

Addio problemi di spazio!

Quella di cui parliamo oggi è un'unità portatile dal design semplice ma elegante, che potrai sfruttare per portare con te foto, film, musica e molto altro, fino a 2TB di spazio. Insomma, un prodotto adatto a chi è sempre in movimento!

L'alimentazione dell'Hard Disk esterno Seagate Expansion 2TB avviene tramite USB, ed è provvisto di riconoscimento automatico da parte di tutti i computer Windows e Mac per una semplice configurazione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.