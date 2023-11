American Express Carta Oro: risparmia 400€ con questa promozione imperdibile

La carta di credito American Express Carta Oro offre assicurazioni, voucher viaggi, punti accumulabili su ogni acquisto, sconti e offerte.

Adesso, con la nuova promozione, potrai ottenere uno sconto di 400€ se effettui una spesa totale di 8000€ entro 12 mesi dall'attivazione. L'offerta è valida solo per coloro che richiedono la carta entro il 6 novembre 2023.

Carta Oro: la carta di credito che ti offre vantaggi unici e personalizzati

Carta Oro American Express offre un canone gratuito per il primo anno, che poi passa a 20€ al mese. Con questa quota, si può usufruire di un TAN/TAEG del 14%/24,19%, una linea di credito personalizzata fino a 15.000€ e la possibilità di pagare gli acquisti con saldo o a rate.

Ogni anno si possono ottenere sconti di 50€ su biglietti Vivaticket e voucher viaggi per prenotazioni di hotel, voli e noleggio auto tramite American Express. Inoltre, si ha accesso a due ingressi gratuiti presso oltre 1.200 salotti VIP con il Priority Pass al costo di 149€.

Carta Oro American Express offre un'assicurazione per le spese mediche all'estero fino a 3000€, sconti sul noleggio auto con Hertz o Avis, un programma di aggiornamento camera per The Hotel Collection e sconti e offerte con Amex Offers senza dover utilizzare codici o voucher.

Carta Oro garantisce elevati standard di sicurezza. La protezione antifrode ti tutela dall’utilizzo illecito da parte di terze parti, offrendoti una sostituzione gratuita se ti viene rubata oppure la smarrisci.

Con la tutela sugli acquisti, inoltre, avrai diritto di recesso di 90 giorni nel caso in cui il bene acquistato sia stato rubato o danneggiato. Inoltre, avrai l’apporto dell’assistenza clienti 24 ore su 24 per ogni eventualità. Clicca qui sotto e richiedi la carta.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.