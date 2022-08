AMD Ryzen 7000: ecco la data di presentazione ufficiale

29 agosto 2022: è questa la data scelta da AMD per la presentazione ufficiale delle nuove CPU desktop Ryzen 7000. L'evento verrà trasmesso in diretta streaming attraverso il canale YouTube ufficiale del gigante tecnologico.

La presentazione servirà anche per condividere ulteriori informazioni sulla nuova architettura Zen 4 e sulla piattaforma AM5 di supporto.

AMD Ryzen 7000: cosa aspettarsi dall'evento di presentazione

Recentemente, AMD ha condiviso forse per errore alcuni dettagli riguardanti la nuova linea di CPU desktop Ryzen 7000. In particolare, sono emerse le informazioni sui primi numeri di modello, incluso un chip Ryzen 5 (7600X), una variante Ryzen 7 (7700X) e due versioni Ryzen 9 (7900X e 7950X). Come accaduto già in passato, l'azienda pare volersi concentrare su CPU espressamente dedicate al gaming.

Per quanto riguarda invece Zen 4 e AM5, invece, esperti ed appassionati si aspettano cambiamenti architettonici importanti. Aspettiamoci più cache di livello 2, una velocità potenziale oltre i 5GHz, accelerazione hardware tramite intelligenza artificiale e supporto per standard più recenti come le memorie DDR5 e l'espansione PCIe 5.0. AMD si aspetta un aumento del 15% delle prestazioni a thread singolo, stando almeno ai primi test.

Appuntamento quindi fissato a lunedì 29 agosto, quando la compagnia svelerà tutto quello che c'è da sapere sull'attesa linea Ryzen 7000.