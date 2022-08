AMD Ryzen 5 7600X, i primi benchmark sono molto interessanti

Si avvicina la presentazione e il lancio di AMD Ryzen 5 7600X, la nuova generazione di processori dell'azienda, la prima tra le soluzioni desktop a sfruttare l'architettura Zen4 basata su processo produttivo a 5nm.

La nota piattaforma di benchmarking, Userbenchmark, ha pubblicato i primi risultati ottenuti dalla nuova famiglia di processori che sembrano presentarsi con l'atteso passo in avanti rispetto la serie Ryzen 5 5600X, molto amata dagli appassionati.

AMD Ryzen 5 7600K, prestazioni single-core del 50% superiori rispetto Ryzen 5 5600X

Il dato che sta venendo analizzato in queste ore dagli appassionati e fan del settore è quello relativo alle prestazioni single-core, in cui la serie Ryzen 5 7600K è stata capace di offrire risultati superiori del 50% rispetto a Ryzen 5600K. Il confronto più interessante riguarda quello con il Core i9-12900K, la soluzione Intel Alder Lake che si presentava con 200 punti: sono 243 invece quelli ottenuti dai nuovi processori AMD.

Più complesso è il discorso per quanto riguarda le prestazioni in multi-thread. La nuova CPU AMD è caratterizzata da una frequenza di clock base a 4.4GHz con boost fino a 5GHz, il tutto con una configurazione a 6 core e 12 thread. Ragion per cui è lecito attendersi ottimi risultati principalmente in single-core, come è effettivamente avvenuto da questi primi benchmark, specie se si considera il confronto con un Intel Core i9-12900K.

