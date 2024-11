Amazon VS Shein e Temu con "Amazon Haul", prodotti economici

Amazon ha lanciato un nuovo negozio online chiamato "Amazon Haul", pensato per competere direttamente con i colossi del fast fashion low-cost come Shein e Temu. Questo nuovo servizio offre una vasta selezione di prodotti, che spaziano dall'abbigliamento agli articoli per la casa e all'elettronica, puntando su prezzi estremamente bassi, spesso sotto i 10 dollari.

A differenza del popolare servizio Amazon Prime, che garantisce consegne rapide, i prodotti di Amazon Haul vengono spediti direttamente dalla Cina, con tempi di consegna che possono arrivare fino a due settimane. Questo modello segue la stessa strategia adottata da Shein e Temu, che utilizzano la produzione e la spedizione dalla Cina per mantenere i prezzi molto competitivi.

Amazon assicura che tutti gli articoli venduti su Haul sono stati sottoposti a controlli di qualità per rispettare le normative di sicurezza. Inoltre, gli ordini superiori a 25 dollari beneficiano della spedizione gratuita, incentivando gli utenti ad acquistare più prodotti per ottenere il vantaggio della consegna senza costi aggiuntivi.

Shein e Temu: due rivali da contrastare per Amazon

Negli ultimi tempi, Amazon ha iniziato a vedere Shein e Temu come concorrenti sempre più pericolosi rispetto a rivenditori tradizionali come Walmart e Target. Temu ha ottenuto una rapida crescita negli Stati Uniti grazie a un'aggressiva campagna pubblicitaria, attirando milioni di nuovi utenti. Dall'altro lato, Shein continua a dominare il settore del fast fashion con un fatturato annuale di miliardi di dollari.

Nonostante il successo, Shein e Temu sono stati oggetto di critiche per la scarsa qualità dei loro prodotti e per le preoccupazioni riguardo alle condizioni di lavoro nelle fabbriche. Il Congresso degli Stati Uniti ha persino avviato indagini su entrambi i rivenditori, sollevando dubbi sull'uso del lavoro forzato e sulla trasparenza della loro filiera produttiva.

Con il lancio di Amazon Haul, il gigante dell'e-commerce punta a espandere la sua presenza nel mercato del fast fashion, replicando le strategie di successo di Shein e Temu. Questa mossa dimostra la volontà di Amazon di intensificare la competizione e conquistare una fetta significativa di questo segmento di mercato in rapida crescita.