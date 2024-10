Amazon Q Developer: supporto chat per VS Code e JetBrains

Amazon Q Developer è la risposta di Amazon a GitHub Copilot di Microsoft. Può aiutare gli sviluppatori con la codifica, i test, l'aggiornamento delle applicazioni, la diagnosi degli errori, l'esecuzione di scansioni e correzioni di sicurezza e l'ottimizzazione delle risorse AWS. Amazon Q Developer offre suggerimenti di codice inline, scansione delle vulnerabilità e chat in IDE popolari, tra cui JetBrains, IntelliJ IDEA, Visual Studio e VS Code. Di recente, Amazon ha annunciato il supporto per la chat inline sia in VS Code che in JetBrains IDE. La chat inline consente agli sviluppatori di chattare e apportare modifiche direttamente durante la modifica del codice. Invece di costringerli a copiare le risposte dalla chat in-IDE, questa funzionalità unisce senza soluzione di continuità il codice generato dall'IA con il codice esistente.

Amazon Q Developer: funzionalità utilizza Claude 3.5 Sonnet

Per offrire migliori suggerimenti e risposte di codice, Amazon sta ora utilizzando l'ultima versione di Claude 3.5 Sonnet di Anthropic, lanciata questo mese. Secondo SWE-bench, Claude 3.5 Sonnet è attualmente il miglior modello per la codifica. Tale modello supera persino la famiglia di modelli o1 recentemente rilasciata da OpenAI. Jose Yapur, Senior Developer Advocate presso Amazon Web Services (AWS), ha rilasciato un commento sulla nuova funzionalità sul blog dell’azienda. Secondo Yapur: “Alimentando la nuova funzionalità di chat inline con questo modello Anthropic all'avanguardia, Amazon Q Developer offre un assistente AI che può aiutarti a risparmiare tempo mentre affronti le tue sfide di codifica più complesse con capacità senza pari. E con aggiornamenti di modello senza interruzioni gestiti dietro le quinte, puoi essere certo che la tua esperienza continuerà a migliorare nel tempo”.

Per utilizzare questa funzionalità immediatamente, gli sviluppatori dovranno soltanto aggiornare o installare l'ultima estensione Amazon Q Developer su VS Code o JetBrains. Questa nuova funzionalità di chat inline è disponibile anche per gli sviluppatori che utilizzano il livello Amazon Q Developer Free. Per utilizzare la chat inline, gli sviluppatori possono digitare Ctrl + I su Windows o cmd + I su macOS e immettere la query nella casella di testo visualizzata.