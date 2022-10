Amazon Prime Day: PREZZO FOLLE, EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 Ultra in sconto del 54%

La scheda video EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 Ultra è la versione premium raffreddata ad aria dell'ultima generazione. L'RTX 3090 Ti è il successore dell'architettura grafica "Ampere", una SKU che ti permetterà di raggiungere prestazioni elevatissime. È progettata per essere più veloce dell'RTX 3090 normale, ed è l'ammiraglia de facto della serie RTX 30 fino ad oggi. Acquistala ora su Amazon a soli 1.299,99€ invece di 2.843,99€

L'RTX 3090 Ti è riesce dunque a sfruttare tutti gli 84 multiprocessori, aumentando la velocità di clock e utilizzando una memoria ancora più veloce. Può supportare ovviamente una risoluzione 4K nativa con ray tracing, oltre a diversi casi d'uso creativi che potrebbero trarre vantaggio dai 24 GB di memoria veloce.

La GeForce RTX 3090 Ti sfrutta tutti i 10.752 core CUDA, 336 core Tensor e 84 core RT. Non è tutto, poiché NVIDIA sta introducendo la nuova memoria GDDR6X da 21 Gbps con l'RTX 3090 Ti, al contrario della memoria da 19,5 Gbps dell'RTX 3090 o dei 19 Gbps dell'RTX 3080. Ciò spinge la larghezza di banda della memoria oltre 1 TB /s, rispetto ai 940 GB/s dell'RTX 3090. La dimensione della memoria su entrambe le schede è di 24 GB.

NVIDIA è la prima sul mercato con schede grafiche dotate del nuovo connettore di alimentazione ATX a 16 pin progettato per la prossima generazione di schede grafiche. Il connettore a 16 pin è in grado di fornire fino a 600 W di potenza ed è necessario poiché la potenza tipica della scheda per l'RTX 3090 Ti è di 450 W, che è 100 W in più rispetto all'RTX 3090. NVIDIA sa che il nuovo connettore è ancora inutilizzato sul mercato, quindi tutti i partner di schede sono realizzati per includere un adattatore progettato da NVIDIA che converte tre connettori PCIe a 8 pin in uno a 16 pin.

L'architettura grafica GeForce Ampere introduce la seconda generazione della rivoluzionaria tecnologia RTX di NVIDIA. Sperimenta un nuovo tipo di illuminazione, riflessi e prova una sfocatura del movimento accurati. L'architettura Ampere introduce nuovi core RT di seconda generazione che forniscono accelerazione hardware alle parti del ray-tracing più impegnative dal punto di vista computazionale, incluso il motion blur con ray-tracing. Il core Tensor di terza generazione sfrutta il fenomeno della sparsità per aumentare le prestazioni dell'inferenza AI-DNN di un ordine di grandezza.

L'EVGA RTX 3090 Ti FTW3 Ultra è dotato dell'ultima soluzione di raffreddamento intelligente iCX 3 dell'azienda che combina un potente dissipatore di calore con un trio di ventole controllate individualmente e una rete di sensori di temperatura sul PCB che consentono alla scheda di gestire in modo ottimale il raffreddamento da sola. Il PCB è progettato in modo da far passare il flusso d'aria dalle ventole sulla piastra posteriore. La scheda è elegantemente illuminata con un grande LED ARGB lungo la parte superiore. Rispetto alal versione standard che arriva a 1860 MHz, il generoso overclock di fabbrica di EVGA ha una frequenza di boost massima di 1920 MHz.

