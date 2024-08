Amazon Pay potrebbe presto diventare un'app standalone in India

Amazon sta valutando la possibilità di trasformare Amazon Pay in un'applicazione autonoma in India, con l'obiettivo di aumentare l'utilizzo del servizio di pagamento nel paese. Attualmente, Amazon Pay è integrato nell'app principale di e-commerce di Amazon in India, dove consente agli utenti di effettuare una vasta gamma di operazioni, tra cui trasferimenti di denaro, pagamento di bollette, acquisto di assicurazioni e biglietti di viaggio, oltre a investimenti in fondi comuni, oro digitale e altre opzioni finanziarie.

Secondo alcune fonti, Amazon sta considerando questa strategia da circa un anno e potrebbe decidere di procedere con il piano nei prossimi mesi. Gli executive dell'azienda ritengono che, all'interno dell'app principale di Amazon, Amazon Pay non stia ricevendo l'attenzione e la visibilità necessarie per competere efficacemente nel mercato indiano dei pagamenti digitali.

La creazione di un'app standalone potrebbe quindi fornire a Amazon Pay l'opportunità di emergere come un attore più rilevante in questo settore in rapida crescita.

La sfida di Amazon in India

Nonostante l'interesse per questa nuova direzione, Amazon sta affrontando diverse sfide in India, e la decisione di lanciare un'app autonoma per Amazon Pay potrebbe ancora essere rivista. Inoltre, la concorrenza nel settore dei pagamenti digitali in India è particolarmente agguerrita. Ad esempio, Flipkart, il principale rivale di Amazon nel paese, ha recentemente consolidato le sue offerte fintech in un'unica divisione, rafforzando la propria presenza nel mercato.

Al momento, Amazon Pay si trova al sesto posto tra le app sulla piattaforma di pagamento Unified Payments Interface (UPI) in India, con una quota di mercato di circa lo 0,5%. In confronto, PhonePe, di proprietà di Walmart, ha elaborato 6,9 miliardi di transazioni solo a luglio, mentre Google Pay ha gestito 5,3 miliardi di operazioni nello stesso periodo.

La decisione di trasformare Amazon Pay in un'app standalone potrebbe avere un impatto significativo sul mercato dei pagamenti digitali in India, rappresentando una nuova sfida per i concorrenti già affermati. Se lanciata, questa nuova app potrebbe contribuire a cambiare gli equilibri del settore e a intensificare ulteriormente la competizione tra le principali piattaforme di pagamento.