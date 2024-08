Amazon Music semplifica la scoperta dei podcast grazie all’AI

Martedì scorso Amazon Music ha introdotto “Topics”. Si tratta di una funzionalità basata sull'AI che dovrebbe consentire di scoprire facilmente altri podcast correlati in base agli argomenti trattati in un episodio specifico. Dopo aver analizzato le trascrizioni e le descrizioni dei podcast per identificare gli argomenti chiave, l'intelligenza artificiale, con l'aiuto di revisori umani, genera un pulsante tag Topics. Questo sarà situato sotto ogni descrizione dell'episodio. Molti podcast pubblicati hanno titoli molto vaghi. Grazie alla possibilità di effettuare ricerche in base al contenuto, dovrebbe essere molto più facile per le persone trovare contenuti pertinenti. Sembra che potrebbe essere utile per trovare podcast su notizie o argomenti su cui si desidera saperne di più.

Basterà cliccare su qualsiasi tag e verrà prodotto un elenco di episodi di podcast correlati a quell'argomento. Nel suo blog, ’azienda ha condiviso uno screenshot dell'app Amazon Music di un episodio del podcast Stuff You Should Know sugli effetti della caffeina simili alla droga, dal titolo "Selects: The Duality of Caffeine". Amazon ha aggiunto tre tag Topics sotto la descrizione del prodotto: "Caffeina", "Caffè" e "Dopamina".

Amazon Music: Topics migliorerà la qualità degli episodi correlati

Come accennato, Amazon ha affermato di utilizzare l'intelligenza artificiale insieme alla revisione umana per analizzare trascrizioni e descrizioni. In futuro, l'azienda afferma che amplierà la copertura di Topics a più contenuti di podcast. Inoltre, aumenterà il numero di argomenti e migliorerà la qualità degli episodi correlati. Con Topics, l’azienda sta probabilmente cercando di tenere il passo con Spotify. Lo scorso novembre, il rivale di Amazon Music ha annunciato di aver iniziato a utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale di Google Cloud per analizzare i suoi podcast e audiolibri. Amazon ha quindi lanciato questa funzione per cercare di rimanere ancora competitiva.

Al momento, la funzionalità è disponibile solo per i clienti statunitensi che utilizzano l'ultima versione dell'app mobile Amazon Music su iOS o Android. Attualmente è in fase di distribuzione nei "podcast principali", anche se Amazon prevede di estenderla ad altri. Purtroppo, non è ancora chiaro quando tale funzione possa arrivare anche in Europa.