Spotify: AI DJ introduce una nuova lingua e una nuova voce

Spotify sta implementando il supporto per la lingua spagnola e una nuova voce per la sua funzionalità AI DJ. Il nuovo “artista digitale” del gigante dello streaming musicale è DJ Livi, che si rivolgerà agli utenti di lingua spagnola sulla piattaforma. Il recente modello AI si basa sulla voce dell'editor musicale senior di Spotify Olivia "Livi" Quiroz Roa. Quest’ultima cura le playlist popolari sulla piattaforma dalla sede di Città del Messico. La sua voce è stata scelta dopo un lungo casting internazionale. Secondo i tester, la sua voce è molto riconoscibile, ed sembra di “come ascoltare i consigli musicali di un amico".

Spotify: AI DJ in spagnolo funzionalità molto attesa

AI DJ di Spotify è stato introdotto a febbraio dello scorso anno. Tale funzionalità è basata sulla tecnologia OpenAI. Il suo obiettivo è offrire consigli musicali personalizzati e un flusso musicale continuo basato sulla cronologia di ascolto dell'utente. In un post sul proprio blog, la società ha affermato che il DJ spagnolo AI era una funzionalità molto attesa. Infatti, negli ultimi mesi si è registrato un aumento del 215% nelle conversazioni su forum e social in merito a tale argomento. Come rivelato da Spotify: “l'impatto della lingua spagnola nella cultura musicale è innegabile: dalla popolarità degli artisti latini sulla nostra piattaforma al potere della musica nell'abbattere le barriere linguistiche. Abbiamo milioni di ascoltatori di lingua spagnola su Spotify, molti dei quali si sono rivolti ai social media per chiedere informazioni sui DJ”.

Il supporto per DJ Livi e la lingua spagnola è disponibile per gli abbonati Spotify Premium in beta nei 50 mercati esistenti in cui AI DJ è attualmente supportato. Si sta espandendo anche agli utenti Premium in Spagna e in mercati selezionati dell'America Latina, tra cui Argentina, Bolivia, Cile, Colombia, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay e Venezuela. Gli utenti accedere alla funzione utilizzando la scheda di ricerca in Spotify. Per attivare la funzionalità, basta infatti cercare "DJ" e premere Play. È inoltre possibile passare da una lingua all'altra toccando il menu (tre puntini) all'interno della scheda DJ e scegliere tra inglese o spagnolo.