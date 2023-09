Amazon, Festa delle Offerte Prime: le DATE UFFICIALI

Il momento tanto atteso è arrivato: Amazon ha annunciato che la Festa delle Offerte Prime si terrà il 10 e l'11 ottobre 2023. Puoi prepararti ad una "due giorni" di fantastici sconti su migliaia di prodotti.

Per accedere alle promozioni è necessario possedere un abbonamento Amazon Prime: se non ce l'hai già, ti consigliamo di approfittarne adesso in modo da essere pronto per quando gli sconti saranno attivi e soprattutto per sfruttare anche i numerosi vantaggi dell'iscrizione.

Amazon: festa delle Offerte Prime, cosa aspettarti

L'evento, della durata di 48 ore, metterà a disposizione di tutti i clienti Prime fantastiche offerte su prodotti di grandi marchi e di piccoli e medie imprese. Possiamo citarti ad esempio Xiaomi, Huawei, Delonghi, LG, Moulinex e molti altri ancora.

E non mancheranno ovviamente le promozioni sui dispositivi Amazon come Echo Pop e le varie proposte di elettronica smart compatibili con Alexa, in modo da permetterti di dare vita alla tua piccola Smart Home.

Vuoi un piccolo antipasto? Allora non ti rimane che cliccare sul pulsante qui sopra o a questo collegamento per dare subito uno sguardo su alcuni dei prodotti che saranno in offerta il 10 e l'11 ottobre. Ti consigliamo di mettere tra i preferiti quelli di tuo interesse in modo da ricevere una segnalazione non appena partirà l'offerta e non farti scappare l'affare.

La Festa delle Offerte Prime è quindi una grande occasione per acquistare fantastici prodotti a prezzi scontati con un grosso anticipo rispetto le festività di fine anno. Magari potresti trovare già il tuo regalo di Natale. Presto? Meglio mettere fretta al risparmio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.