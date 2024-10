Amazon: energia nucleare per raggiungere gli obiettivi climatici

Amazon ha recentemente annunciato una serie di iniziative volte a sviluppare reattori nucleari di nuova generazione, noti come Small Modular Reactors (SMR). Questi reattori, caratterizzati da dimensioni ridotte e maggiore efficienza rispetto agli impianti nucleari tradizionali, sono destinati a diventare una fonte di energia pulita e affidabile per soddisfare le crescenti esigenze energetiche della multinazionale.

L’azienda ha siglato diverse collaborazioni con imprese specializzate negli SMR negli Stati Uniti. Tra queste, spicca l’accordo con Energy Northwest, un consorzio che opera nel settore delle utility pubbliche nello stato di Washington. Il progetto prevede la costruzione di quattro reattori SMR entro il 2030. Un’altra partnership significativa è stata stretta con X-energy, una startup impegnata nello sviluppo di un innovativo reattore ad alta temperatura.

Il principale obiettivo di Amazon è quello di alimentare i propri data center, che richiedono enormi quantità di energia, con fonti rinnovabili e pulite. L’energia nucleare rappresenta un'alternativa concreta e sostenibile rispetto ai combustibili fossili, come il carbone e il gas naturale, noti per il loro impatto negativo sull’ambiente e per le emissioni di gas serra.

Non solo Amazon: diverse grandi aziende del settore stanno investendo nell'energia nucleare

Non solo Amazon, ma anche altre grandi aziende del settore tecnologico, come Google e Microsoft, stanno iniziando a investire nell’energia nucleare per raggiungere i propri obiettivi di riduzione delle emissioni. Tuttavia, l’utilizzo di energia nucleare non è privo di controversie. Alcuni gruppi ambientalisti continuano a sollevare dubbi riguardo ai rischi associati alla gestione dell’uranio e allo smaltimento delle scorie radioattive.

Nonostante queste preoccupazioni, i reattori SMR stanno guadagnando sempre più consenso tra le aziende tecnologiche, poiché offrono una soluzione stabile e continua di approvvigionamento energetico. Grazie alla loro maggiore efficienza e ai tempi di costruzione ridotti rispetto agli impianti nucleari convenzionali, questi reattori sono visti come una via promettente verso la transizione energetica.