Amazon Echo Show 8 è l'amico perfetto della casa intelligente, ora IN OFFERTA!

Le offerte su Amazon, soprattutto per i prodotti di casa, sono sempre molto ghiotte. Ebbene, se stai cercando il tuo dispositivo definitivo da tenere a casa in salone o in cucina, magari per usufruire di Alexa o di uno schermo Smart, l'occasione è proprio a un passo: ora è in offerta Amazon Echo Show 8!

Da oggi infatti potrai acquistare in offerta su Amazon con un solo click il dispositivo Smart Echo Show 8 a soli 85,99€, con uno sconto del 34% che ti farà risparmiare la bellezza di 34€ sul prezzo originale!

L'amico perfetto per casa tua!

Si tratta dell'amico perfetto per casa tua! Con uno schermo HD da 8" potrai usufruire del meglio della tecnologia Smart, e con anche regolazione automatica dei colori e altoparlanti stereo.

Ovviamente Echo Show 8 è comprendente anche Alexa, alla quale potrai chiedere tutto ciò di cui hai bisogno, dal riprodurre i tuoi programmi preferiti, alla musica, e a tutti gli altri servizi smart, come anche Netflix e Prime Video. E ancora, potrai effettuare videochiamate, o trasformare lo schermo in una cornice digitale con Amazon Photos!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.