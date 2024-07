Amazon: chatbot AI Rufus disponibile per gli utenti USA

Rufus, l'assistente allo shopping basato sull'intelligenza artificiale di Amazon è ora disponibile per tutti i clienti statunitensi nell'app mobile. Ad annunciarlo è stata la stessa azienda statunitense con un post sul proprio blog ufficiale. L'assistente, che si trova in basso a destra nella barra di navigazione principale dell'app, è progettato per offrire ai clienti aiuto nella ricerca di prodotti. Inoltre, può anche confrontare prodotti simili e fornire consigli su cosa acquistare Annunciato per la prima volta a febbraio, il chatbot AI è stato addestrato sul catalogo dei prodotti di Amazon, sulle recensioni dei clienti, sulle domande e risposte della community e su altre informazioni pubbliche trovate sul web. Tuttavia, Amazon non rivela specificamente quali dati di siti web sono stati utilizzati per addestrare il suo assistente.

Amazon: come funziona l’assistente AI Rufus

Rufus è alimentato da un modello di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) interno specializzato per lo shopping. Questo che consente ai clienti di porre domande sui prodotti, come ad esempio i fattori da considerare al momento dell'acquisto e tanto altro. Inoltre, i clienti possono chattare con Rufus, chiedendo all’AI qualcosa che vogliono fare, ad esempio: “Voglio creare un giardino indoor”. Il chatbot fornirà quindi suggerimenti su cosa acquistare per svolgere tale attività. Durante i test, Amazon ha scoperto che i clienti ponevano domande all'intelligenza artificiale e facevano anche clic sulle domande correlate visualizzate nella finestra della chat. Ciò aiuta a indirizzare meglio le domande dei clienti. Ad esempio, i clienti potrebbero chiedere a Rufus: "Qual è il materiale dello zaino?", quindi toccare un'altra domanda: "Cosa dicono i clienti?", in modo da saperne di più.

Rufus non si occupa solo dei prodotti. Nel test di Amazon, quando un cliente ha chiesto informazioni su un ombrellone da piscina per la Florida, Rufus ha condiviso anche informazioni sul clima, umidità e temperature della Florida. Oltre ai confronti tra prodotti, Rufus è stato utile anche per tenere aggiornati i clienti su argomenti come le tendenze della moda o della tecnologia. I clienti potevano infatti chiedere quale fosse l'ultimo modello di un prodotto o che tipo di stili fossero popolari. Rufus ha anche aiutato i clienti beta a trovare gli ordini passati o saperne di più sugli ordini in corso. Per accedere a Rufus, i clienti statunitensi dovranno disporre della versione più recente dell'app Amazon Shopping. Ad oggi non è ancora chiaro quando Amazon lancerà il suo assistente AI anche in Europa.