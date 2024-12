Amazon annuncia il nuovo suo set di modelli AI Nova

Amazon ha annunciato una serie di nuovi modelli di base AI sotto un nuovo marchio "Nova" che saranno disponibili come parte della libreria di modelli Amazon Bedrock in AWS. Come dichiarato dalla stessa azienda in un post sul blog, ci sono tre modelli di "comprensione" già disponibili. Il primo è Amazon Nova Micro, ovvero un modello di testo "ottimizzato per velocità e costi". Il secondo è Nova Lite, un modello multimodale "a bassissimo costo" che può accettare immagini, video e testo per generare testo. Infine, vi è Nova Pro, un modello multimodale "altamente capace". L'azienda sta anche addestrando un modello chiamato Nova Premier, che afferma sarà "il nostro modello multimodale più capace per attività di ragionamento complesse". Amazon mira a rendere disponibile Nova Premier "all'inizio del 2025".

Amazon sta anche rilasciando modelli di generazione di contenuti: Nova Canvas, un modello di generazione di immagini, e Nova Reel, un modello di generazione di video. L'azienda afferma che questi modelli hanno "capacità di filigrana" per "promuovere un uso responsabile dell'intelligenza artificiale". Sempre secondo il blog ufficiale, più avanti nel 2025, Amazon prevede di rilasciare un modello speech-to-speech e un modello "nativo multimodal-to-multimodal".

Amazon: tra i nuovi progetti in arrivo più grande cluster di elaborazione AI al mondo

L’azienda di Jeff Bezos ha annunciato questi nuovi modelli alla sua conferenza AWS re:Invent, che si sta svolgendo a Las Vegas. Alla fiera, l'azienda ha anche affermato che sta costruendo un enorme cluster di elaborazione AI che si basa sui suoi chip Trainium 2 in partnership con Anthropic (in cui ha investito 8 miliardi di dollari). "Una volta completato, si prevede che sarà il più grande cluster di elaborazione AI al mondo finora segnalato disponibile per Anthropic su cui costruire e distribuire i suoi modelli futuri", secondo Amazon.

L'azienda, come molti altri grandi player della tecnologia, sta correndo per rilasciare nuovi prodotti e funzionalità di intelligenza artificiale. Ciò anche per stare al passo con le aziende più recenti come OpenAI. Il vantaggio di Amazon rispetto ai competitor è la quantità di infrastruttura Internet già alimentata da AWS. Le grandi aziende potrebbero essere più disposte a utilizzare le offerte di intelligenza artificiale di Amazon perché l'azienda ha già una reputazione di fiducia. Un dirigente Apple è persino salito sul palco del re:Invent per parlare di come l'azienda si affida ai chip di intelligenza artificiale personalizzati di Amazon. Infine, l’azienda sta lavorando a una versione rinnovata di Alexa, basata sull'intelligenza artificiale. Sebbene il lancio dell'assistente vocale fosse previsto per questo autunno, il lancio verrà slittato all'anno prossimo.