Amazfit T-Rex Ultra: lo smartwatch carro armato con 160 profili sport

Se vuoi metterti al polso, non uno smartwatch qualunque, ma un carro armato indistruttibile per tutte le tue attività sportive, allora dai un'occhiata a questa strepitosa occasione. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Amazfit T-Rex Ultra a soli 339,90 euro, anziché 399,90 euro.

Dunque ora c'è uno sconto del 15% che, seppur potrebbe non sembrare un granché, per questo smartwatch si tratta di un prezzaccio, è il minimo storico. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 67,98 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Amazfit T-Rex Ultra è un portento e ora a prezzo shock

Non credo che ci siano dubbi sul fatto che Amazfit T-Rex Ultra sia un vero portento. Ha un design studiato per resistere praticamente a tutto. Ha parti in acciaio inossidabile 316L e pulsanti che resistono addirittura la fango. Ha una resistenza all'acqua fino a 30 metri di profondità e alle temperature estreme, fono a -30° C.

Nonostante si pensi che uno smartwatch così dev'essere ingombrante, invece è molto comodo e leggero. Ha un display AMOLED rotondo da 1,3 pollici perfettamente visibile alla luce e sotto l'acqua. Il cinturino è resistente ma confortevole. Potrai inoltre goderti 160 modalità sportive, il GPS integrato per tracciare i percorsi in modo preciso e una super batteria che dura fino a 20 giorni. Lo puoi collegare al tuo smartphone in modalità Bluetooth per ricevere le notifiche.

Non c'è davvero tempo da perdere. A questo prezzo è da prender al volo, senza pensarci un secondo di più. Dunque prima che l'offerta scada vai su Amazon e acquista il tuo Amazfit T-Rex Ultra a soli 339,90 euro, invece che 399,90 euro. Quanto costa la spedizione? Nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

