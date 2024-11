Amazfit GTS 2 da 43 mm con 90 modalità sport e Alexa integrata (-45%)

Oggi ti segnalo una spettacolare promozione che ti permette di avere uno smartwatch al polso eccezionale, subacqueo, a un prezzo decisamente più basso di quello di listino. Dunque dirigiti immediatamente su Amazon e metti nel tuo carrello Amazfit GTS 2 da 43 mm a soli 59,90 euro, anziché 109,90 euro.

Dunque con lo sconto del 45% oggi avrai un risparmio pazzesco di ben 50 euro sul totale. Soprattutto ti porti a casa uno smartwatch dalle prestazioni incredibili che ti permetterà di stare in forma. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 89,60 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Amazfit GTS 2: prezzo bassissimo per il mitico smartwatch

Indubbiamente in questo momento il rapporto qualità prezzo di Amazfit GTS 2 non ha rivali. Si presenta con un generoso display da 1,65 pollici con cassa da 43 mm e cinturino in morbido silicone. È resistente all'acqua fino a 50 metri e dunque lo potrei usare tranquillamente in piscina e al mare.

Gode di 90 modalità sportive che ti permetteranno quindi di tenerti in forma. Ed è in grado ovviamente di monitorare anche le attività quotidiane come il semplice battito cardiaco, l'ossigenazione del sangue e il livello di stress. Gode di una memoria da 3 GB che ti permette di trasferire fino a 600 canzoni direttamente sul tuo smartwatch. Con Alexa integrata potrai impostare il timer, le sveglie, controllare il meteo e tantissimo altro. E poi gode di una super batteria che dura fino a 6 giorni.

Che stai aspettando dunque? È chiaro che a questa cifra andrà via come il pane. Perciò vola su Amazon e acquista il tuo Amazfit GTS 2 da 43 mm a soli 59,90 euro, anziché 109,90 euro. Completa l'ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.