Altcoin destinati a sconvolgere il mercato nel 2024

Bitcoin (BTC) scende sotto i 68.000 $ - un nuovo minimo - segnando l'inizio di un mercato rialzista. Gli altcoin destinati a esplodere nei prossimi mesi sono Polygon (MATIC), Coq Inu (COQ) e InQubeta (QUBE).

Queste criptovalute hanno un fascino unico, correlato a layer 2, meme e AI. Come criptovaluta emergente, InQubeta vanta un potenziale ancora maggiore, motivo per cui si tratta di uno degli altcoin più interessanti e una buona criptovaluta da acquistare.

InQubeta (QUBE): preparandosi a esplodere dopo il lancio

InQubeta (QUBE) è un altcoin emergente destinato a conquistare il mondo delle criptovalute. Come altcoin AI, è pronto a esplodere dopo il suo debutto sul mercato, grazie al clamore suscitato dal progetto e ai problemi critici che mira a risolvere nel settore dell'AI in rapida ascesa.

L'azienda intende rivoluzionare il settore dell'AI introducendo un nuovo approccio di raccolta fondi. Grazie alla creazione della prima piattaforma di crowdfunding basata sulla criptovaluta, le startup tecnologiche di AI potranno raccogliere capitali attraverso il token QUBE. Dovranno semplicemente creare opportunità di investimento, che saranno rappresentate da NFT basati su azioni, suddivisi in bit e offerti agli investitori sul marketplace NFT personalizzato.

In procinto di essere adottata, è stata acclamata come la migliore nuova criptovaluta in cui investire. La prevendita è attualmente nella fase 8 e sono stati raccolti ben 11,9 milioni di dollari, con un token a 0,0245 $. Nel frattempo, gli esperti prevedono un'impennata di 50x dopo il lancio, rendendola una prevendita consigliata e una criptovaluta indispensabile.

Polygon (MATIC): un promettente token layer 2

Polygon (MATIC) è una popolare soluzione di scaling layer-2 su Ethereum. I suoi vantaggi competitivi l'hanno reso uno dei migliori altcoin sul mercato. Inoltre, considerando il lancio dell'attesissimo aggiornamento Dencun di Ethereum, MATIC beneficerà della riduzione delle commissioni di transazione.

In linea con il mercato generale delle criptovalute, Polygon ha recentemente guadagnato 1 $, correndo verso il suo massimo storico (ATH) di 2,9 $. Considerata l'imminente scoperta del prezzo dopo l'ascesa al di sopra del picco del 2021, si prevede che raggiungerà i 10 $ entro la fine dell'anno - un dato molto positivo.

Alla luce di quanto detto, Polygon è una delle migliori criptovalute in cui investire. Questo è evidente dal fatto che gli investitori più accorti la scelgono prima di criptovalute appena lanciate come Starknet, Pixels e DYM. Se vuoi posizionarti per ottenere guadagni significativi, ti consigliamo di aggiungere MATIC al tuo portafoglio di criptovalute.

Coq Inu (COQ): un meme sensazionale al rialzo

Coq (COQ) è la principale meme coin di Avalanche (AVAX), l'ultimo fenomeno di meme. È stata creata dalla community AVAX, con il contratto completamente rinunciato e la liquidità bruciata. È esplosa verso la fine di febbraio, andando a scontrarsi con le memecoin Solana come dogwifhat e Bonk.

Considerati gli ulteriori rialzi previsti, Coq Inu è una delle migliori meme coin da acquistare ora. Il suo sbalorditivo potenziale di rialzo, unito al suo basso punto di ingresso, la rende immediatamente la preferita. Per questo motivo, per ottenere guadagni significativi, ti consigliamo di tenere COQ.

Degna di nota è la crescente popolarità della blockchain Avalanche, che si prevede si rifletterà su Coq Inu. Se non hai ancora aggiunto COQ alle tue partecipazioni, non c'è momento migliore di questo.

Conclusione

Gli altcoin da tenere d'occhio quest'anno sono Coq Inu, Polygon e InQubeta. Il loro potenziale è alle stelle, fatto che li rende ondate rialziste da non perdere. Al fine di ottenere maggiori guadagni, puoi diventare uno dei primi possessori di QUBE partecipando alla prevendita tramite il link qui sotto.

