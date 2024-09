Allerta truffe telefoniche: non rispondere a questi numeri e prefissi

Le truffe telefoniche stanno diventando sempre più diffuse e rappresentano un pericolo concreto, soprattutto per le persone anziane, che sono spesso le più colpite da queste pratiche ingannevoli. Proteggersi da queste frodi è fondamentale, e riconoscere i numeri sospetti e le modalità utilizzate dai truffatori è il primo passo per difendersi. Ecco alcuni suggerimenti utili e una lista di numeri a cui prestare particolare attenzione.

Le truffe telefoniche si presentano sotto diverse forme, ma alcune delle più comuni includono:

Chiamate a pagamento : ricevi una chiamata da un numero sconosciuto che riaggancia dopo pochi squilli. Se decidi di richiamare, rischi di incorrere in tariffe molto elevate, poiché la chiamata viene dirottata verso numeri a pagamento.

Falsi operatori : alcuni truffatori si spacciano per dipendenti di aziende di telecomunicazioni, fornitori di energia o gas. Questi cercano di convincerti a fornire informazioni personali o bancarie, facendo false promesse o proponendo offerte fraudolente.

Messaggi SMS ingannevoli: si ricevono SMS contenenti link che rimandano a siti fasulli. Questi siti sono progettati per rubare i tuoi dati personali o, peggio, scaricare malware sul tuo dispositivo.

Numeri di telefono da evitare

I truffatori utilizzano spesso numeri con prefissi internazionali poco comuni, in modo da far sembrare la chiamata legittima e confondere la vittima. Alcuni dei prefissi internazionali sospetti includono: +255, +370, +371, +375, +381, +563. Inoltre, anche alcuni numeri nazionali sono stati segnalati come truffaldini.

Ecco alcuni numeri italiani segnalati come potenziali truffe:

+39 02 692927527

+39 0280887589

+39 02 22198700

+39 0280887028

+39 02 80886927

Per difenderti da queste truffe, evita di richiamare numeri sconosciuti, non fornire mai informazioni personali o bancarie al telefono e fai attenzione ai link sospetti negli SMS. Utilizzare un'applicazione per il blocco delle chiamate può aiutarti a filtrare i numeri potenzialmente pericolosi. Si tratta di un fenomeno in continua espansione che, pian piano, sta allargando anche il proprio target in termini di vittime, andando così a mettere in pericolo davvero chiunque.