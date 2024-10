Allerta Truffe online: Scarlett Johansson è la star più "sfruttata"

Le truffe online stanno diventando sempre più sofisticate, sfruttando l'immagine di attori e personaggi famosi per ingannare gli utenti. Grazie alle tecnologie avanzate, come i deepfake e la manipolazione digitale di foto e video, i criminali informatici riescono a creare contenuti ingannevoli che sembrano autentici, convincendo le persone a cliccare su link pericolosi o a investire in progetti fasulli.

Queste truffe funzionano utilizzando l’immagine di celebrità senza il loro consenso per promuovere prodotti inesistenti, far circolare malware o proporre investimenti fraudolenti. Un esempio comune è quello di email che sembrano provenire da personaggi famosi, come Scarlett Johansson, e che invitano gli utenti a investire in criptovalute o altri affari sospetti. Alcuni truffatori utilizzano persino video falsificati, creati con la tecnica del deepfake, che riproducono fedelmente la voce e l’aspetto della star, rendendo difficile distinguere la truffa dalla realtà.

I nomi delle celebrità più "sfruttate" per le truffe online

Un recente studio condotto da McAfee ha rivelato che diverse celebrità sono bersagli particolarmente frequenti di queste truffe. Tra i nomi più sfruttati ci sono Scarlett Johansson, Kylie Jenner, Taylor Swift, Tom Hanks, Anya Taylor Joy e Johnny Depp, solo per citarne alcuni. Queste personalità sono state scelte proprio per la loro popolarità, in quanto riescono ad attirare l’attenzione di milioni di fan, spesso giovani e quindi più vulnerabili alle frodi.

Difendersi da queste truffe richiede attenzione e prudenza. È fondamentale essere scettici di fronte a offerte che sembrano troppo allettanti o opportunità apparentemente imperdibili, come investimenti miracolosi. Inoltre, è importante verificare sempre l’autenticità delle comunicazioni che si ricevono e evitare di cliccare su link sospetti. L’uso di un buon antivirus e il mantenersi informati sulle nuove tecniche di truffa possono fare la differenza nella protezione contro questi attacchi. La consapevolezza e la vigilanza sono le armi migliori per evitare di cadere in queste trappole.