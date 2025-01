Allarme truffe telefoniche: gli anziani nel mirino dei cybercriminali

Negli ultimi mesi, si è registrato un preoccupante incremento delle truffe telefoniche, con un bersaglio prevalente: gli anziani. I truffatori, con un'abilità sempre più affinata, si travestono da forze dell'ordine, avvocati o altre figure autorevoli per indurre le vittime a cedere denaro o oggetti di valore. Queste truffe sfruttano la paura e il desiderio di protezione che molti anziani provano nei confronti dei propri cari, cercando di creare una situazione di emergenza che sembri richiedere un intervento immediato.

Le modalità di azione dei truffatori sono in continua evoluzione e diventano sempre più sofisticate. A volte si spacciano per familiari in difficoltà, altre volte si fingono avvocati che richiedono un riscatto o agenti di polizia che chiedono denaro per risolvere un presunto incidente. Aumenta la preoccupazione quando i malviventi conoscono dettagli personali delle vittime, rendendo il loro approccio ancora più convincente. Un caso emblematico si è verificato a Ivrea, dove una coppia di anziani è stata ingannata da falsi carabinieri che li informavano di un presunto incidente stradale che coinvolgeva il loro figlio.

Come proteggersi dalle truffe telefoniche? Alcuni consigli da seguire e da far seguire ai propri cari più anziani

Per proteggersi dalle truffe telefoniche, è fondamentale non fornire mai informazioni personali a chi chiama, che si tratti di numeri di carte di credito, codici di accesso o altri dati sensibili. Le forze dell'ordine, infatti, non chiederanno mai denaro al telefono. In caso di dubbi, è consigliabile non agire impulsivamente: prendere tempo per riflettere, consultarsi con familiari o amici fidati e, se necessario, segnalarlo alle autorità competenti.

Per proteggere i propri cari, in particolare gli anziani, è essenziale sensibilizzarli sui rischi di queste truffe e sulle modalità con cui operano i truffatori. Insegnare loro a verificare sempre l’identità del chiamante e ad usare strumenti come il filtro anti-spam sui telefoni cellulari può rappresentare una misura di protezione in più.