Alexa Live 2022: le novità per gli sviluppatori

L'Alexa Live 2022 Developer Conference è stata l'occasione per presentare i nuovi strumenti pensati da Amazon per gli sviluppatori che desiderano creare soluzioni dedicate al noto assistente virtuale dell'azienda statunitense.

Tra gli annunci della conferenza vanno sicuramente citati l'Alexa Connect Kit SDK for Matter, l'Alexa Ambient Home Dev Kit e l'Alexa Voice Service (AVS) SDK 3.0, ma non sono sicuramente di secondo piano gli aggiornati dedicati all'assistenza multivocale e alla monetizzazione delle skill.

Alexa Connect Kit SDK for Matter

Alexa Connect Kit SDK for Matter è un nuovo software package che porta i vantaggi di servizi ACK (Alexa Connect Kit) nei dispositivi Matter.

Tra i benefici di questa nuova implementazione troviamo il supporto per la connettività Cloud, gli aggiornamenti in modalità OTA (Over-The-Air), log e metriche per il monitoraggio.

Alexa Ambient Home Dev Kit

L'Alexa Ambient Home Dev Kit mette a disposizione una nuova raccolta di API (Application Programming Interface) e servizi con lo scopo di estendere ulteriormente le funzionalità di base di Alexa per le smart home.

L'obbiettivo è quello di fornire agli sviluppatori un set di strumenti più completo e creare un ambiente smart home unificato a favore dell'esperienza utente.

Alexa Voice Service SDK 3.0

AVS SDK 3.0 nasce dalla combinazione di Alexa Smart Screen SDK e AVS Device SDK, grazie ad esso gli sviluppatori avranno la possibilità di realizzare esperienze multimodali per una grande varietà di dispositivi, sempre con il supporto vocale di Alexa.

Esperienza vocale multi-assistente

Le novità della multi-assistant voice experience si riassumono in tre nuove feature chiamate rispettivamente UDC (Universal Device Commands), AT (Agent Transfers) e Alexa Shopping Kit.

UDC e AT sono due funzionalità che permettono agli sviluppatori di creare applicazioni con cui gli utenti possono comunicare con più servizi vocali dallo stesso dispositivo. Entro il prossimo anno entrambe dovrebbero avvalersi anche della possibilità di interagire con il Cloud di Amazon.

Alexa Shopping Kit consente invece di includere esperienze dedicate allo shopping all'interno delle skill con la possibilità di scoprire, ricerca ed acquistare i prodotti di loro interesse.