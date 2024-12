Alcuni elettrodomestici ci spiano: attenzione al modem, gravi rischi

Siamo sempre più circondati da dispositivi tecnologici che semplificano la nostra vita quotidiana, ma spesso ignoriamo i rischi per la privacy che essi possono comportare. Se da un lato è noto che gli smartphone raccolgono una grande quantità di dati personali, dall'altro pochi considerano che anche gli elettrodomestici comuni, come televisori o friggitrici ad aria, possono registrare informazioni sulle nostre abitudini e preferenze. Dotati di sensori e software sofisticati, questi dispositivi contribuiscono a rendere la nostra casa connessa, ma anche vulnerabile.

Tra i principali rischi si trova il modem, un dispositivo spesso trascurato quando si parla di sicurezza informatica. Il modem, infatti, non si limita a fornire l’accesso a Internet, ma rappresenta una vera e propria porta d’ingresso alla rete domestica. Un modem compromesso può consentire agli hacker di infiltrarsi nei dispositivi collegati, come computer, tablet e smartphone, e rubare dati sensibili. Queste informazioni possono includere dettagli personali come nome, indirizzo e numero di telefono, credenziali di accesso a conti bancari ed email, la cronologia di navigazione e persino comunicazioni private come messaggi ed email.

Alcune precauzioni per evitare simili rischi

Per difendere la propria rete è essenziale adottare alcune precauzioni. Mantenere il firmware del modem aggiornato è fondamentale, poiché gli aggiornamenti correggono vulnerabilità che potrebbero essere sfruttate dagli hacker. Anche l’utilizzo di una password robusta e unica è cruciale per evitare intrusioni, così come l’attivazione di un firewall per impedire accessi non autorizzati.

A ciò si aggiunge l’importanza di installare un antivirus sui dispositivi connessi, in grado di rilevare e bloccare eventuali minacce, e l’uso di una VPN, che crittografa il traffico Internet, rendendo più difficile per gli attaccanti intercettare i dati. In un mondo sempre più interconnesso, comprendere i rischi legati alla tecnologia domestica è essenziale. La nostra casa, un tempo rifugio sicuro, è ora esposta a nuove minacce. Proteggere la privacy richiede consapevolezza e misure preventive adeguate: la sicurezza informatica inizia da piccoli gesti quotidiani.