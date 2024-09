AirPods Pro (2ª generazione) con custodia MagSafe (-50€ Amazon)

Oggi ti segnalo una promozione pazzesca da prendere al volo. Delle cuffiette Bluetooth che non hanno rivali e che puoi avere spendendo meno del loro prezzo. Stiamo ovviamente parlando dei mitici AirPods Pro (2ª generazione) che ora su Amazon puoi acquistare a soli 229 euro, invece che 279 euro.

Con lo sconto del 18% il prezzo crolla e puoi risparmiare ben 50 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 45,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

AirPods Pro (2ª generazione) a prezzo incredibile

Se vuoi degli auricolari wireless di qualità superiore devi assolutamente acquistare un prodotto Apple e gli AirPods Pro (2ª generazione) oggi li paghi molto meno. Si presentano con un design accattivante, pensato per tenerli ore e ore. Garantiscono il massimo del comfort e un audio eccelso sia per ascoltare la musica o guardare i film che per le chiamate.

L'audio adattivo, la modalità trasparenza e la cancellazione del rumore ti permettono di avere esattamente quello di cui hai bisogno al momento giusto. Puoi usare tantissime funzioni in base a ciò che desideri, come il "rilevamento della conversazione" che da risalto alla voce della persona con cui stai parlando o la funzione "volume personalizzato" che adatta l'audio a ciò che stai facendo. Godono poi del chip H2 per una connessione stabile e fino a 6 ore con una sola ricarica.

Insomma non c'è tempo da perdere. Sicuramente a questa cifra li vorranno tutti e le unità disponibili non sono tante. Perciò vai immediatamente su Amazon e aggiungi al tuo carrello gli AirPods Pro (2ª generazione) a soli 229 euro, invece che 279 euro. Completa l'ordine adesso e li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.