AirPods Pro 2 a soli 42€ al mese in 5 rate senza interessi (Amazon)

Oggi ti segnalo un'offerta strepitosa che ti permette di avere i mitici auricolari AirPods Pro 2 a un prezzo spaventosamente più basso rispetto a quello che dovresti spendere. Dunque fiondati su Amazon e mettili nel tuo carrello a soli 213 euro, invece che 279 euro.

Anche se potresti non visualizzarlo tieni presente che siamo di fronte a uno sconto del 24% sul prezzo di listino e dunque adesso avrai un risparmio di ben 66 euro. Ma le offerte non sono finite qui. Infatti hai la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 42,60 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

AirPods Pro 2: meravigliose e adesso a un ottimo prezzo

Sul fatto che le AirPods Pro 2 siano degli auricolari straordinari e con pochissimi, o forse nessun rivale, credo che non ci siano dubbi. Ecco perché a questa cifra sono da prendere al volo. Grazie ha un design estremamente confortevole, con inserti in silicone che si adattano alle orecchie e isolano perfettamente dal rumore esterno, potrai indossarle per tutto il tempo che vuoi.

Sono dotate della cancellazione attiva del rumore che ti permette di ascoltare la musica e di fare chiamate in qualsiasi ambiente. E con la modalità trasparenza puoi sentire ciò che riproducono le cuffiette e nello stesso tempo anche ciò che ti circonda. Sono resistenti all'acqua e alla polvere con certificazione di grado IP54 e dunque le potrai usare anche per fare sport. Possiedono controlli touch per gestire le tracce musicali, rispondere alle chiamate e regolari volumi.

Fai alla svelta perché siamo di fronte una promozione troppo allettante per durare a lungo. Perciò prima che sia tardi vai su Amazon e acquista le tue AirPods Pro 2 a soli 213 euro, invece che 279 euro. Se completi l'ordine adesso le riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.