AI: secondo il 14% dei lavoratori in Italia non è utile al lavoro

L'intelligenza artificiale è sempre più al centro del dibattito in Italia, sia nel contesto lavorativo che nella discussione pubblica. Tuttavia, la sua implementazione pratica incontra ancora numerose resistenze e perplessità. Un recente sondaggio condotto da Jabra ha evidenziato un panorama complesso, caratterizzato da un forte contrasto tra l'entusiasmo per le opportunità offerte dall'AI e il timore per le possibili conseguenze negative.

Da una parte, il 93% degli italiani riconosce i vantaggi dell'AI, come il risparmio di tempo e l'opportunità di concentrarsi su attività più creative e interattive. Dall'altra, solo una piccola percentuale (14%) ritiene che l'AI stia realmente migliorando la qualità del proprio lavoro quotidiano.

Questo divario tra la percezione del potenziale dell'AI e la sua effettiva applicazione sembra essere causato da una carenza di competenze specifiche e da un senso di incertezza riguardo al futuro del mondo lavorativo.

Le principali preoccupazioni legate all'utilizzo dell'AI

Le preoccupazioni più diffuse riguardano il rischio di essere sostituiti dalle macchine, la mancanza di trasparenza nei processi decisionali automatizzati e l'impatto negativo che l'AI potrebbe avere sull'ambiente di lavoro. Inoltre, molti italiani sono convinti che il termine "intelligenza artificiale" sia spesso utilizzato in modo generico e ambiguo, contribuendo a creare confusione e diffidenza.

Anche sul fronte aziendale, l'adozione dell'AI non appare priva di ostacoli. Sebbene i dirigenti si mostrino generalmente entusiasti delle possibilità offerte dall'AI, molti ammettono di non avere le competenze necessarie per utilizzarla in modo efficace. Questo ha portato al fenomeno dell'AI-washing, ovvero la tendenza a etichettare come basate sull'AI soluzioni tecnologiche che in realtà non lo sono.

Per affrontare queste problematiche, Jabra suggerisce di investire in programmi di formazione mirati e di sviluppare strategie di implementazione dell'AI chiare e condivise. Coinvolgere attivamente i dipendenti nel processo di adozione e informare sui benefici concreti dell'AI potrebbe aiutare a ridurre le paure legate alla perdita di posti di lavoro.