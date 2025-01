Adobe Premiere Pro potrà trovare clip video da descrizione

La ricerca in Adobe Premiere Pro è stata aggiornata con il riconoscimento visivo AI, consentendo agli utenti di trovare i video descrivendone il contenuto. È solo una delle numerose funzionalità di qualità della vita che l’azienda sta aggiungendo a Premiere Pro, After Effects e Frame.io che mirano a far risparmiare tempo ai video editor nei loro progetti. Gli utenti possono inserire termini di ricerca come "una persona che pattina con un riflesso dell'obiettivo" per trovare le clip corrispondenti nella propria libreria multimediale. Adobe afferma che l'intelligenza artificiale dei media può riconoscere automaticamente "oggetti, posizioni, angolazioni della telecamera e altro", insieme alle parole pronunciate, a condizione che ci sia una trascrizione allegata al video.

Adobe Premiere Pro: inclusa anche traduzione di sottotitoli in 17 lingue

La funzionalità non rileva l'audio né identifica persone specifiche, ma può esaminare tutti i metadati allegati ai file video. Ciò le consente di recuperare le clip in base alle date delle riprese, alle posizioni e ai tipi di telecamera. L'analisi dei media viene eseguita sul dispositivo, quindi non richiede una connessione Internet e Adobe ribadisce che i contenuti video degli utenti non vengono utilizzati per addestrare alcun modello di intelligenza artificiale. Questo lancio arriva insieme a una funzionalità di traduzione per i sottotitoli video che supporta 17 lingue. Più tracce di sottotitoli possono essere aperte simultaneamente in Premiere Pro per semplificare la visualizzazione e la modifica di più traduzioni contemporaneamente. Il pannello di ricerca potenziato dall'intelligenza multimediale e le traduzioni dei sottotitoli sono già inclusi nella beta di Adobe Premiere Pro. Tale versione è disponibile per chiunque abbia un abbonamento Creative Cloud o Premiere Pro attivo.

Tra le altre novità, After Effects ora supporta il monitoraggio HDR ed è stato revisionato con un nuovo sistema di caching. Questo rende più veloce l'anteprima o la riproduzione di file di progetto di grandi dimensioni. L'app non si limita più a memorizzare tutti i fotogrammi renderizzati nella memoria di sistema, ma utilizza sia la RAM che la cache del disco dello storage del computer per migliorare le prestazioni. Sia il supporto HDR che il sistema di caching aggiornato sono disponibili nella versione Beta di After Effects.

Infine, le videocamere C80 e C400 di Canon possono ora essere utilizzate con l'integrazione Camera to Cloud di Frame.io. Tale funzionalità consente di caricare automaticamente i file sull'app Frame.io direttamente dalla videocamera. Il supporto per Camera to Cloud è stato implementato in un aggiornamento del firmware Canon a dicembre. Naturalmente, gli utenti dovranno installarlo prima di utilizzare la funzionalità.