Come usare After Effects: corso completo a meno di 10€

All'interno del mondo grafico, Adobe After Effects è lo standard di settore per la grafica animata e gli effetti speciali; il software, infatti, è utilizzato soprattutto da motion designer, graphic designer e editor video per realizzare grafiche, effetti visivi e animazioni, in particolare nel campo dell'animazione 2.5D.

Sapevi che nel 2019 ha addirittura vinto un Premio Oscar per i migliori effetti speciali, il miglior mixaggio del suono e il miglior montaggio sonoro? Attenzione, però, a non confonderlo con il “cugino” Premiere Pro: After Effects non è infatti un programma di editing o montaggio video.

After Effects: corso completo a meno di 10 euro

Ma come imparare a utilizzarlo? In rete esistono numerosi tutorial a riguardo, anche gratuiti. Tuttavia, considerando che After Effects è un software in continua evoluzione, il rischio è di trovarsi di fronte a informazioni non più aggiornate e obsolete. Al contrario, i corsi online di Domestika sono studiati per essere sempre al passo. Inoltre, potrai attingere dalle conoscenze di un vero professionista del settore.

“Introduzione ad After Effects” è il videocorso che vogliamo consigliarti, a cura di Carlos “Zanzuke” Albarrán, direttore e animatore di motion graphics. Un percorso completo in 61 videolezioni on-demand e ad accesso illimitato, suddiviso a sua volta in cinque mini-corsi: concetti fondamentali, spazio 3D, motion graphics, post-produzione e livello avanzato.

Grazie a un'esperienza decennale, Albarrán ha potuto mettere a punto un metodo di insegnamento rigoroso, ma soprattutto ricco di risorse che saranno in grado di aiutarti a diventare un professionista del design di animazione. Anche se non conosci quasi nulla del programma.

Il prezzo è vantaggioso: il nostro consiglio è di usufruire della promozione attualmente attiva, che ti permette di acquistare l'intero videocorso a soli 9,90 euro: meno di una decina di euro per iniziare a utilizzare After Effects per tutti i tuoi progetti. Puoi accedere all'offerta alla pagina ufficiale del corso, cliccando questo link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.