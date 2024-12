Adobe lancia tool per rimuovere i riflessi delle finestre dalle foto

Adobe ha recentemente reso disponibile come anteprima uno strumento decisamente utile, soprattutto per gli amanti della fotografia. Reflection Removal (inizialmente Project See Through) è infatti in grado di eliminare i riflessi distraenti nelle foto scattate attraverso le finestre. Questo strumento può essere utilizzato in anteprima tramite Adobe Camera Raw. Inoltre, secondo quanto annunciato da Adobe una versione per Lightroom sarà "in arrivo a breve".

Adobe: i dettagli del nuovo tool Reflection Removal

Lo strumento di Adobe funziona distinguendo le due scene che compongono un'immagine con un riflesso. Queste si distinguono per contenuti diversi, bilanciamenti del bianco (le scene interne tendono a sembrare più calde di quelle esterne) e la loro nitidezza. Inoltre, il modello AI utilizzato da Reflection Removal è stato addestrato su un database di migliaia di fotografie senza riflessi che sono state abbinate e unite per creare milioni di immagini con riflessi simulati. Attraverso un processo di rinforzo, il modello ha imparato come estrarre le foto originali da una singola immagine combinata, entrambe disponibili nel nuovo strumento. I risultati sono spesso impressionanti, ma Adobe sottolinea che "se un riflesso è così forte o complesso che una persona che guarda la fotografia fa fatica a capire cosa è cosa, allora anche il nostro modello potrebbe avere difficoltà".

Per usare Reflection Removal, che al momento funziona solo con immagini RAW (è previsto il supporto per JPEG e HEIC), è necessario aprire Camera Raw. In seguito, bisognerà accedere alla sezione Anteprime tecnologiche del suo pannello Preferenze, dove è possibile abilitare il nuovo pannello Impostazioni e funzionalità AI. Infine, sarà necessario riavviare Adobe Photoshop o Adobe Bridge. Con un file RAW importato, gli utenti troveranno un'opzione Reflections nella sezione Distraction Removal del pannello Remove. Dopo alcuni secondi di elaborazione, verrà presentata una versione dell'immagine senza riflessi, insieme a un cursore impostato su 100. Trascinando il cursore verso il basso fino a zero verranno ripristinati i riflessi, mentre trascinandolo a -100 verrà rivelata solo l'immagine riflessa.