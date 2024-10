Adobe Fresco: l’app di drawing è finalmente gratuita per tutti

Nel 2019, Adobe ha lanciato un'app di disegno e pittura chiamata Fresco, rivolta agli artisti digitali. Adobe Fresco presenta pennelli vettoriali, live e migliaia di pixel. L’app è disponibile su iOS/iPadOS e Windows e supporta anche dispositivi con stilo come Apple Pencil e Surface Pen. Fino ad ora, Fresco era disponibile con un modello freemium. Solo gli utenti con un abbonamento mensile potevano accedere a tutte le funzionalità dell’app. Fortunatamente, nelle scorse ore Adobe ha annunciato che sta rendendo Fresco completamente gratuito per tutti gli utenti. Quindi, ogni utente può ora accedere a oltre mille pennelli pixel all'avanguardia, alla possibilità di importare i propri pennelli e altro ancora. Diversi pennelli in categorie come dry media, lettering, carboncino, pastello, inchiostro, multicolore, schizzi, guazzo, rastrelli, fumetti, effetti speciali e altro ancora sono ora disponibili per la prima volta anche per gli utenti gratuiti.

Adobe Fresco: le principali funzionalità disponibili agli utenti free

Negli ultimi anni, l’azienda ha apportato una serie di miglioramenti ad Adobe Fresco per migliorare l'esperienza creativa degli artisti, Questi includono ad esempio pennelli ad olio e ad acquerello, pennelli vettoriali e migliaia di pennelli pixel. Sono state anche migliorate le tecnologie touch e stilo con feedback tattile, supporto per inclinazione, barrel-roll e squeeze per Apple Pencil. Fresco comprende anche funzionalità di movimento all'avanguardia che semplificano l'aggiunta di movimenti accattivanti alle opere d'arte in pochi secondi. Vi è poi un tool di simmetria intuitivo, che garantisce precisione e creazione più rapida di composizioni complesse. L’app introduce anche un trimmer vettoriale per rimuovere rapidamente i tratti vettoriali intersecanti e ripulire la grafica lineare. Infine, Fresco offre un’opzione dello strumento di pittura interna per riempire un'area chiusa senza uscire dalle linee.

Negli ultimi anni, il principale concorrente di Adobe Fresco, Procreate, ha guadagnato notevole slancio tra gli artisti digitali. La decisione di Adobe di rendere Fresco completamente gratuito intensificherà ulteriormente la concorrenza nel mercato delle app di disegno. Con questa mossa, l’azienda sta anche rendendo accessibile a tutti un potente strumento creativo. Ciò porterà ad una potenziale impennata nella creazione di arte digitale e democratizzando ulteriormente il mondo dell'arte.