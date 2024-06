Adobe Acrobat: AI consentirà di generare immagini in file PDF

Adobe sta aggiungendo una funzionalità di generazione di immagini all’app Adobe Acrobat per aprire e modificare file PDF. In un comunicato stampa, la società ha rivelato che, a partire dalla fine di questa settimana, Adobe Acrobat supporterà la generazione e la modifica di immagini create dall’intelligenza artificiale, in particolare tramite il modello Firefly Image 3 di Adobe. L'app aggiungerà questa settimana la nuova funzione Genera immagine, che consentirà agli utenti di avere il controllo sulle immagini create dall'intelligenza artificiale nei file PDF. Sarà inoltre possibile regolare sia lo stile che le dimensioni dell'immagine generata dall’intelligenza artificiale, in modo che possa essere inserita in un documento PDF. L’altra nuova funzionalità Modifica immagine consentirà agli utenti di accedere a Riempimento generativo, Rimuovi, Funzioni Sfondo, Cancella e Ritaglia in Firefly. Questi possono modificare immagini nei PDF in modo da rimuovere oggetti non necessari e, tra le altre cose, eliminare sfondi.

Adobe Acrobat: l’assistente AI potrà inserire citazioni, riepiloghi e non solo

Oltre alle nuove funzionalità delle immagini basate sull'intelligenza artificiale, verranno aggiunte altre funzioni ad Adobe Acrobat AI Assistant. Uno di questi consentirà agli utenti di trovare temi e tendenze specifici da una serie di documenti e fonti diversi. Gli utenti possono trascinare tutto il contenuto in Acrobat AI Assistant, che può quindi formattare tali informazioni. La nuova funzionalità includerà l'aggiunta di citazioni, in modo che gli utenti possano sapere da dove provengono le informazioni contenute nel documento. Quest’ultimi potranno anche rivolgersi a una fonte specifica per ulteriori informazioni.

Adobe Acrobat AI Assistant aggiunge anche un modo per generare riepiloghi delle riunioni. La funzione offrirà un accesso rapido agli argomenti principali e alle azioni da intraprendere di una riunione. All’inizio di quest’anno, Adobe ha aggiunto più funzionalità basate sull’intelligenza artificiale ad alcuni dei suoi altri prodotti software. Tra queste vi era una nuova versione di Photoshop con funzioni di generazione di immagini AI più avanzate. Infine, qualche settimana fa, l'app Adobe Lightroom ha aggiunto la disponibilità generale di Lens Blur, insieme all'accesso anticipato a Generative Remove.