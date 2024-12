Addio al telemarketing con questo servizio: scopri l'offerta

Il telemarketing, con chiamate dei call center, messaggi indesiderati ed email di spam può diventare una vera e propria piaga quotidiana. Per fortuna, c'è uno strumento che può risolvere il problema a costi ridotti: con Incogni, fermi il telemarketing e proteggi la tua privacy online. Questo tool innovativo ti aiuta a rimuovere i tuoi dati personali dai database delle aziende di marketing, bloccando alla radice il problema delle comunicazioni non richieste. E con l’attuale promozione, puoi attivare Incogni a soli 6,99€ al mese per il piano annuale, approfittando di uno sconto del 50%.

Come funziona Incogni e perché sceglierlo per sconfiggere il telemarketing

Incogni è progettato per aiutarti a riconquistare il controllo dei tuoi dati personali, automatizzando un processo altrimenti lungo e complesso. Dopo aver sottoscritto il piano, il servizio agisce direttamente con le aziende che detengono le tue informazioni, richiedendo la rimozione dai loro elenchi e monitorando i progressi nel tempo.

Le funzionalità principali di Incogni includono:

Gestione automatizzata dei dati : non devi contattare personalmente le aziende, ci pensa Incogni a farlo per te;

: non devi contattare personalmente le aziende, ci pensa Incogni a farlo per te; Ampia copertura di database : il servizio lavora con centinaia di aziende che gestiscono i tuoi dati, incluse quelle legate al telemarketing e al data brokering;

: il servizio lavora con centinaia di aziende che gestiscono i tuoi dati, incluse quelle legate al telemarketing e al data brokering; Report dettagliati : ricevi aggiornamenti sullo stato delle richieste, per sapere esattamente quali dati sono stati eliminati;

: ricevi aggiornamenti sullo stato delle richieste, per sapere esattamente quali dati sono stati eliminati; Risparmio di tempo e fatica: in pochi clic, puoi proteggerti dalle comunicazioni indesiderate senza perdere ore a contattare singolarmente i responsabili dei dati.

Con Incogni, dire addio al telemarketing e alle email di spam è semplice e conveniente. Grazie alla promozione attuale, puoi attivare il servizio al costo di 6,99€ al mese per il piano annuale, con un risparmio del 50% sul prezzo originale.

Non perdere l’occasione di proteggere la tua privacy e vivere senza più disturbi. Visita il sito ufficiale di Incogni, attiva l’offerta e scopri quanto può essere liberatorio smettere di ricevere comunicazioni indesiderate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.