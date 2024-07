Addio a chiamate e messaggi spam con il servizio Incogni

Le chiamate e i messaggi spam non vanno in vacanza. Sono in tanti ad essersene accorti in questo inizio estate, venendo sorpresi dalle ormai famigerate robocall e gli SMS da account fake anche sotto l'ombrellone o in baita in montagna. Come già ampiamente previsto, il nuovo Registro Pubblico delle Opposizioni non è riuscito a fare tanto, anzi, dimostrandosi inadeguato per contrastare in maniera efficace quello che è diventato un problema comune per milioni di italiani (e non esageriamo nei numeri).

Al contrario, la soluzione più efficace rimane Incogni, il tool a pagamento di Surfshark, che risolve il problema alla radice, eliminando dal web i dati personali di ciascun utente. In queste ore il piano di 12 mesi è in offerta a 6,99 euro al mese invece di 13,98 euro, per effetto del 50% di sconto.

Come funziona il servizio Incogni

Ecco come funziona Incogni. Per prima cosa ci si iscrive al servizio, indicando i dati che si vogliono eliminare dalla rete. Il passaggio successivo vede protagonista il tool automatico, che contatta centinaia di data broker presenti nel suo elenco per chiedere loro la rimozione delle informazioni personali. Una volta ottenuta la cancellazione, ripete costanti verifiche mese dopo mese, in modo da assicurarsi che quei dati non rientrino in possesso delle aziende nate per guadagnare sulla vendita dei dati degli utenti a soggetti di terze parti.

Ma perché è così importante rimuovere le proprie informazioni dal web? Semplice: è tramite queste che le società terze riescono a contattare tramite telefonate continue o SMS spam milioni di persone al giorno.

In questo momento, il piano di 12 mesi di Incogni è in offerta a 6,99 euro al mese per un anno, per un risparmio complessivo di oltre 70 euro rispetto al prezzo di listino pari a 13,99 euro.

