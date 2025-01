Acer Nitro: vivi i tuoi giochi con questo monitor da gaming da 24"

Sei un appassionato di videogame? Stai cercando un monitor da gaming che regali immagini dettagliate, che non affatichi la vista e soprattutto che non costi un'esagerazione? Se hai risposto sì ad almeno una di queste domande sei nel posto giusto. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Acer Nitro KG242YEbiif a soli 89,90 euro, invece che 109,09 euro.

Già il prezzo originale non era altissimo ma con questo sconto è da prendere al volo. Il prezzo si avvicina moltissimo al più basso di sempre, ragion per cui devi fare alla svelta. Ed è anche un offerta a tempo limitato.

Acer Nitro: il monitor da gaming che vogliono tutti

Il perché Acer Nitro KG242YEbiif sia un monitor molto acquistato è semplice, per il suo rapporto qualità prezzo incredibile. A questa cifra è difficile trovare qualcosa di meglio. Questa è la versione da 24 pollici che è un perfetto compromesso tra spazio occupato e visione. Ha una cornice sottile su 3 lati per un maggiore coinvolgimento e il supporto per l'attacco VESA.

Gode di una risoluzione FHD 1920 x 1080 p e una frequenza di aggiornamento veloce fino a 100 Hz. I colori sono sempre brillanti e vividi anche quando ci sono immagini con poca luce. Ha un tempo di risposta di soli 1 ms e questo fa la differenza, soprattutto nelle partite online, dove ogni secondo conta. La tecnologia AMD FreeSync offre una maggiore fluidità e zero sfarfallii. E ha una bassa emissione di luce blu dannosa.

Che stai aspettando? Chiaramente a questa cifra lo vorranno tutti e infatti le richieste sono già altissime. Per cui non tardare, vai subito su Amazon e acquista il tuo Acer Nitro KG242YEbiif a soli 89,90 euro, invece che 109,09 euro. Se concludi l'ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.